Технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии

Технические сбои навигации в системе NavIC поставили под угрозу оборону Индии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Технические проблемы в работе национальной спутниковой навигационной системы NavIC поставили под угрозу проведение стратегических военных операций Индии, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

Сбои возникли после того, как 10 марта на одном из четырех спутников группы вышли из строя атомные часы, что нарушило возможность точного позиционирования. Для корректной работы NavIC требуется синхронизация минимум четырех спутников, однако сейчас эта функция частично утрачена.

NavIC была создана после событий 1999 года, когда во время конфликта с Пакистаном Индия столкнулась с отказом США предоставить навигационные данные по системе GPS. В период с 2013 по 2018 год Индия запустила спутники первого поколения для собственной системы, однако на них неоднократно отмечались отказы аппаратуры синхронизации.

Руководство Индийской организации космических исследований (ISRO) отмечает, что даже при существующих неполадках страна не может использовать зарубежные навигационные системы из соображений безопасности и национального престижа. Сейчас NavIC не обеспечивает точную навигацию для кораблей ВМС Индии, что затрудняет выполнение задач в сфере национальной безопасности.

