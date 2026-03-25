Экономист Балынин раскрыл способ увеличить пенсию до 70 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для существенного увеличения страховой пенсии по старости необходимо повременить с подачей заявления после возникновения права на выплаты, рассказал Балынин «Газете.Ru».

В 2026 году продолжат работать специальные повышающие коэффициенты.

Если отложить оформление документов на один год, фиксированная выплата и индивидуальный пенсионный коэффициент вырастут незначительно. Однако десятилетняя пауза даст максимальный эффект. Специалист привел пример расчета для гражданина с 137 баллами, чья базовая пенсия в марте 2026 года составила бы 31 тыс. рублей.

«В случае если право на назначение страховой пенсии по старости возникло... 10 лет назад – 70 048,29 рубля (на 38,99 тыс. рублей больше или в 2,26 раза больше в сравнении с суммой, которая была назначена при отсутствии отложенного периода)», – отметил Балынин.

Эксперт добавил, что решение о сроках выхода на отдых человек принимает самостоятельно, исходя из личной стратегии. Также он напомнил о важности получения официальной зарплаты, так как «серые» доходы не формируют пенсионные права.

