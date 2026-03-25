Военно-морская миссия ЕС зафиксировала новые атаки пиратов у Сомали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морская миссия Евросоюза ASPIDES в Красном море зафиксировала новую пиратскую активность у берегов Сомали, сообщает РИА «Новости».

В соцсети представители миссии заявили: «Новое предупреждение от Центра морской безопасности в Индийском океане (MSCIO): инцидент, связанный с пиратством, примерно в 400 морских милях к востоку от Могадишо. Операция ATALANTA расследует данный инцидент».

По данным миссии, вооруженные сомалийские пиратские группировки с начала 2000-х годов регулярно захватывают морские суда у побережья страны для получения выкупа. Операция «Аталанта» действует с 2008 года и направлена на борьбу с пиратством в этом регионе. После 2013 года, как отмечают специалисты, случаи захвата судов пиратами заметно сократились, однако угроза сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сомалийские пираты захватили следовавший из Индии танкер под флагом Мальты.

Миссия Евросоюза ранее подтвердила инцидент с нападением на торговое судно Abdullah.

Посол Сомали в России Мохамед Абукар Зубейра заявил о полной безопасности побережья для судоходства.