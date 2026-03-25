    25 марта 2026, 13:55 • Новости дня

    США и Израиль повредили 600 школ ударами по Ирану

    Красный Полумесяц сообщил о повреждении 600 иранских школ при атаках

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ракетных атак по территории Ирана были повреждены не менее 600 школ, особенно сильно пострадало учебное заведение в Минабе.

    Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил о масштабных разрушениях гражданской инфраструктуры, передает ТАСС.

     «600 школ получили повреждения, больше всего пострадала школа в Минабе», – сказал он в эфире местного телевидения.

    Власти страны ранее информировали об атаке на начальную школу для девочек на юге государства 28 февраля. В результате трагедии погибли 175 человек, включая учениц и педагогов, еще 95 граждан получили ранения.

    Американский лидер возложил ответственность за инцидент на иранские вооруженные силы, однако не предоставил подтверждений. Позже на месте взрывов обнаружили обломки ракет с маркировкой боеприпасов производства США.

    Коливанд также сообщал, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство просвещения страны сообщило о смерти более 170 учащихся и преподавателей в ходе атак.


    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    25 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана

    Анпилогов: США вбросами о переговорах пытаются давить на Иран и сбить цены на нефть

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В данный момент полноценные переговоры между Ираном и США маловероятны. Их потенциальное проведение будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от формирования на Западе консенсуса о необходимости деэскалации на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом ждет ответа Тегерана о запуске переговорного трека.

    «Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В публичном же поле Вашингтон и Тель-Авив пытаются оказать давление на Тегеран и убедить мировую общественность в том, что переговоры ведутся и даже приводят к каким-то результатам. Но эта чистейшей воды словесная американо-израильская интервенция, помимо прочего, также призвана сбить цены на нефть», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на 15 требований, которые выдвинули США в отношении Ирана. «Я не думаю, что эти условия отвечают запросам Ирана. Более того, они могут быть полностью противоположными. При таких условиях говорить о реальных переговорах не приходится. Стороны банально не слышат друг друга», – заметил спикер.

    «Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

    «К урегулированию иранского кризиса Запад также может подтолкнуть некий консенсус в том, что операция утрачивает смысл и грозит западным странам еще большими потерями. Но пока еще подобные процессы находятся на уровне концепций и идей», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios со ссылкой на два источника сообщило, что США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в прекращении войны, но ситуация в Ормузском заливе усложняет выходы из конфликта, говорится в материале.

    Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на пакистанских чиновников, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Документ включает предложение снятия санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничения иранской ядерной программы и ужесточение контроля со стороны МАГАТЭ. Также указывается необходимость возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    При этом, как пишет издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Израильское издание Ynet со ссылкой на осведомленные анонимные источники писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи запустить переговорный процесс.

    В среду мировые цены на нефть показывали существенное снижение на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

    Однако Тегеран в официальных заявлениях не проявляет желания садиться за стол переговоров. «Уровень ваших внутренних конфликтов достиг такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой», – говорится в адресованном США иранском заявлении, опубликованном государственным изданием IRIB News.

    Кроме того, Тегеран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. По словам иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

    Также Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасения новой военной ловушки. Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США.

    Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью. «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил он.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    Лихачев: Удар по АЭС «Бушер» нанесен в непосредственной близости от энергоблока

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    25 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Кремль опроверг получение от Ирана мирного плана США
    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью.

    Большинство сообщений по поводу попыток урегулирования ситуации с участием Ирана не являются правдой, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.

    «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.

    Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.

    Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.

    25 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана

    Гросси назвал «несущественным» урон ядерным объектам Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на иранскую инфраструктуру привели к повреждениям ядерных объектов, однако нанесенный установкам урон не считается критическим для их функционирования, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси признал факт повреждений, но успокоил общественность относительно их масштабов, передает ТАСС.

    «Некоторый ущерб, но ничего существенного», – сказал он.

    Руководитель организации также обратил внимание на стремительные темпы развития атомной отрасли Тегерана после 2015 года. По его оценке, иранская сторона добилась впечатляющего прогресса в этой сфере за прошедшее время.

    Гросси уточнил, что республика располагает центрифугами последнего поколения и построила более совершенные установки. Кроме того, у Тегерана появились технические возможности для переработки и металлизации урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ заявило о возникновении угрозы физической целостности иранской АЭС «Бушер». Иранское руководство сообщило о новом ударе по территории этой атомной электростанции.

    25 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    КСИР заявил о высокоточных ударах по Тель-Авиву и базам США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) начал 80-ю волну атак по израильским городам и базам США с применением твердотопливных ракет.

    Тегеран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта волны ракетных ударов по территории еврейского государства, передает ТАСС.

    В ходе боевой операции иранские военные применяют твердотопливные ракеты и современные высокоточные бомбы.

    «Основными целями являются места сбора сил на севере Израиля, которые будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений», – указали в КСИР.

    Среди приоритетных мишеней иранские военные назвали Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции накануне нанес удары по целям в Димоне и Эйлате в рамках 78-го этапа операции.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

    Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. У них нет плана «Б» по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Британия решила собрать коалицию желающих открытия Ормузского пролива.

    «Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

    «Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

    «Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

    «В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

    Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

    Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

    Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    АТОР сообщил о массовой отмене туров россиян в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    25 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    FPV-дрон впервые уничтожил вертолет США на базе в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база США «Виктория» под Багдадом подверглась атаке FPV-дрона, уничтожен вертолет UH-60 Black Hawk на открытой стоянке.

    Опубликованы кадры успешной атаки дрона-камикадзе шиитской группировки «Исламское Сопротивление» по военной базе США «Виктория» в пригороде Багдада, пишет «Российская газета».

    На видео FPV-дроны беспрепятственно проникают на территорию объекта и начинают поиск целей. Сначала под удар попал многофункциональный радар AN/MPQ-64 Sentinel, предназначенный для обнаружения воздушных целей на средних и дальних дистанциях.

    Позднее дрон находит два вертолета, предположительно, UH-60 Black Hawk, оставленных без защиты на открытой площадке. Коптер наносит удар по одному из них, уничтожая машину стоимостью десятки миллионов долларов. Это первый случай потери американского вертолета в ходе конфликта с Ираном.

    Ранее тот же тип FPV-дрона уже совершал облет базы «Виктория», действуя в «экскурсионном» режиме. Несмотря на это, американские военные не приняли должных мер безопасности и не переместили вертолеты в ангары, хотя объект неоднократно подвергался атакам дронов и ракет.

    Ранее иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранская ПВО сбила израильский истребитель F-16 над центральной частью страны.

    Иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.

