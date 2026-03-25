В Кузбассе арестовали директора клиники после гибели пациента

Tекст: Алексей Дегтярёв

Центральный райсуд Кемерово отправил в СИЗО бывшего директора наркологической клиники «Свобода», пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Его арестовали до 18 мая 2026 года.

Следствие обвиняет управленца в оказании небезопасных услуг и покушении на сбыт запрещенных веществ. По данным правоохранителей, он незаконно приобрел не менее пяти ампул психотропного средства и проводил процедуры, угрожающие здоровью граждан.

Также инстанция на 72 часа отложила заседание по вопросу ареста бывшего главного врача этого учреждения. Медику вменяют оказание услуг группой лиц, повлекших по неосторожности смерть человека.

Уголовное преследование началось после трагического инцидента в августе 2025 года, когда в результате действий персонала умер 37-летний мужчина. Позднее, в декабре, еще одного пациента клиники экстренно доставили в городскую больницу.

Ранее рэпер Алексей Долматов (Гуф) объявил о завершении работы с частной организацией «Свобода» в Кемерово, где погиб пациент.