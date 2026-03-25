    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    25 марта 2026, 13:37 • Новости дня

    Песков рассказал о темах для обсуждения на заседании Совета по культуре

    Песков: На заседании Совета по культуре обсудят российское кино

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В повестку заседания Совета по культуре включили вопросы о поддержке и развитии российского кинематографа, а также отчеты по выполнению предыдущих поручений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Заседание Совета при президенте России по культуре будет во многом посвящено мерам поддержки развития отечественного кинематографа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в рамках мероприятия ожидается множество выступлений, в том числе вступительное слово главы государства Владимира Путина.

    Песков пояснил, что помощник президента Владимир Мединский расскажет о выполнении поручений, данных на предыдущем совете. Кроме того, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров выступит с докладом о месте кино в школьной программе, а кинорежиссер Никита Михалков обсудит вопросы государственной поддержки российского кино. Особое внимание, по словам Пескова, будет уделено именно поддержке отечественного кинематографа.

    Песков также поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторским коллективам за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

    Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры и отметила их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.

    23 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    Президент Путин поручил правительству принять взвешенное решение относительно использования конъюнктурных доходов в нефтегазовой отрасли для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, передает ТАСС.

    «В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – заявил президент. Также с докладом о работе правительства в данном направлении выступил вице-премьер Александр Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам экономики в понедельник.

    23 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», – отметил президент, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что к концу января темпы роста потребительских цен начали снижаться.

    Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что разовые факторы, повлиявшие на повышение инфляции, исчерпаются в начале 2026 года.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    25 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении орденов Мужества посмертно сотрудникам ДПС Илье Климанову и Максиму Горбунову, погибшим во время недавнего теракта в Москве.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников ДПС Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Москве, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что награды присуждены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.

    Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.

    Погибших полицейских похоронили с воинскими почестями.

    В ГУ МВД по Москве пообещали оказать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    23 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

    «Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

    «На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

    Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

    Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП

    Tекст: Вера Басилая

    В январе текущего года в России зафиксировано снижение ВВП на 2,1% по сравнению с прошлым годом из-за рекордно малого числа рабочих дней, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны на 2,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.

    «Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.

    По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.

    Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.

    Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.

    Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.

    23 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил нефтегазовым компаниям использовать дополнительные доходы для снижения задолженности перед банками.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рекомендовал отечественным нефтегазовым компаниям использовать рост доходов для уменьшения долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дополнительные средства, полученные за счет повышения мировых цен на углеводороды, следует направлять на погашение задолженностей перед российскими банками.

    Владимир Путин отметил: «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость возвращения российской экономики к устойчивому росту.

    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    23 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести совещание, посвященное вопросам экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в понедельник, в нем примут участие премьер Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, указал Песков, передает ТАСС.

    Также там будут присутствовать заместители главы правительства Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В открытом режиме прозвучит только речь Путина.

    Также на этой неделе президент намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    23 марта 2026, 13:23 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении низкой безработицы в январе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В начале года уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2%, сообщил президент России Владимир Путин.

    Безработица в России в январе осталась на низком уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне – 2,2%», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 февраля 2026 года размер пособия по безработице проиндексирован на 6,8% в соответствии с уровнем инфляции.

    Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%.

    23 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин отметил напряженность на мировых рынках энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость учитывать глобальные риски и изменения на рынках энергоресурсов при формировании экономической политики.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Имею в виду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да и по многим другим товарам происходит то же самое, мы с вами хорошо об этом знаем, в цепочке всего, что связано с энергетикой, много товаров и товарных групп», – заявил Путин.

    Путин также обратил внимание на важность эффективной макроэкономической политики, основанной на учете всех значимых факторов. «Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений», – сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    Президент Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.

    Главное
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве
    Минстрой сообщил о подготовке закона об электронных платежках ЖКХ
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Самолет ВВС Швеции заметили над нейтральными водами Черного моря
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»