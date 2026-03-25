Песков рассказал о темах для обсуждения на заседании Совета по культуре

Песков: На заседании Совета по культуре обсудят российское кино

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание Совета при президенте России по культуре будет во многом посвящено мерам поддержки развития отечественного кинематографа, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в рамках мероприятия ожидается множество выступлений, в том числе вступительное слово главы государства Владимира Путина.

Песков пояснил, что помощник президента Владимир Мединский расскажет о выполнении поручений, данных на предыдущем совете. Кроме того, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров выступит с докладом о месте кино в школьной программе, а кинорежиссер Никита Михалков обсудит вопросы государственной поддержки российского кино. Особое внимание, по словам Пескова, будет уделено именно поддержке отечественного кинематографа.

Песков также поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторским коллективам за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры и отметила их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.