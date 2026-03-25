    25 марта 2026, 13:31 • Новости дня

    Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.

    В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».

    Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

    Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.

    Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.

    Путин отметил героизм и мужество военных КНДР при освобождении Курской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.

    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    23 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    Президент Путин поручил правительству принять взвешенное решение относительно использования конъюнктурных доходов в нефтегазовой отрасли для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, передает ТАСС.

    «В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – заявил президент. Также с докладом о работе правительства в данном направлении выступил вице-премьер Александр Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам экономики в понедельник.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    23 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», – отметил президент, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что к концу января темпы роста потребительских цен начали снижаться.

    Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что разовые факторы, повлиявшие на повышение инфляции, исчерпаются в начале 2026 года.

    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    23 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго, пишет Financial Times со ссылкой на слова американского спецпосланника Джона Коула.

    «США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго», – сказано в материале FT, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    25 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении орденов Мужества посмертно сотрудникам ДПС Илье Климанову и Максиму Горбунову, погибшим во время недавнего теракта в Москве.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников ДПС Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Москве, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что награды присуждены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.

    Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.

    Погибших полицейских похоронили с воинскими почестями.

    В ГУ МВД по Москве пообещали оказать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    24 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея официально признана враждебным государством для КНДР, статус Северной Кореи как ядерной державы останется неизменным, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

    «В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», – приводит слова Ким Чен Ына РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Глава КНДР пообещал, что его страна заставит Южную Корею «заплатить беспощадную цену» за любые действий против республики, отметив, что любые провокации будут встречены жестким ответом.

    Ким Чен Ын пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Он заявил, что попытки вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия ради экономических выгод были отвергнуты, а мировая ситуация доказала правильность выбранного курса.

    Ким Чен Ын напомнил, что КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также добилась баланса сил в регионе за счет укрепления ядерных сил.

    По его словам, безопасность страны обеспечивается не обещаниями, а силой, и нынешние международные условия подтверждают необходимость ядерного щита. Лидер КНДР отметил, что США и их союзники постоянно усиливают военное давление на КНДР, однако республика, по его мнению, уже не уязвима для подобных угроз. Он подчеркнул, что ядерный щит гарантирует не только военную безопасность, но и развитие экономики, культуры и улучшение жизни народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сессии Верховного Народного Собрания северокорейский лидер Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР.

    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    23 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

    «Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

    «На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

    Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

    Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.

    23 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко разрешил выезд литовских фур из Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение разрешить выезд из страны грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами с территории страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, уточнив, что решение принято после обращения литовских и польских перевозчиков.

    В сообщении ведомства говорится: «Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств литовской регистрации». Таким образом, фурам с литовскими номерами разрешили покинуть территорию Белоруссии.

    Власти напомнили, что эти транспортные средства с ноября 2025 года оставались в Белоруссии из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Литвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу после сбоев.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП

    Путин объяснил снижение ВВП России календарным фактором января

    Tекст: Вера Басилая

    В январе текущего года в России зафиксировано снижение ВВП на 2,1% по сравнению с прошлым годом из-за рекордно малого числа рабочих дней, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны на 2,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.

    «Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.

    По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.

    Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.

    Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.

    Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.

    23 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил нефтегазовым компаниям использовать дополнительные доходы для снижения задолженности перед банками.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рекомендовал отечественным нефтегазовым компаниям использовать рост доходов для уменьшения долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дополнительные средства, полученные за счет повышения мировых цен на углеводороды, следует направлять на погашение задолженностей перед российскими банками.

    Владимир Путин отметил: «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость возвращения российской экономики к устойчивому росту.

