Песков: Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что по вопросам ситуации на Украине контакты между Москвой и представителями США продолжаются по имеющимся каналам. Песков добавил, что Россия получает информацию о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом.

Также Москва положительно оценивает усилия США, которые направлены на создание условий для урегулирования конфликта на Украине. Песков подтвердил, что в Кремле приветствуют все действия американской стороны, способствующие поиску решения в украинском вопросе.

В понедельник заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау сообщил, что на переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников.

Ранее Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.