    25 марта 2026, 13:18 • Новости дня

    Рослесхоз: На охрану лесов от пожаров в 2026 году выделили 26,6 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общий объем средств для борьбы с лесными пожарами в России вырос на 6,9 млрд рублей и достиг 26,6 млрд рублей, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз).

    Деньги планируется направить на содержание пожарных формирований и мониторинг тайги с воздуха, сообщается на сайте ведомства.

    Регионы, сокращающие зоны контроля огня, продолжают получать субсидии. В 2025 году Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю выделили 5,3 млрд рублей на создание новых авиаотделений.

    «При этом дополнительное финансирование в размере 4,6 млрд рублей в этом году получили еще 19 регионов, которые также увеличили зону активного тушения лесных пожаров», – сообщил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

    Эти средства позволят открыть 11 авиаотделений в восьми субъектах и нанять почти 750 специалистов. Кроме того, в Забайкалье заработал Дальневосточный лесопожарный центр, получивший 430 млн рублей из бюджета.

    25 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2030 году в России планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня, где будут развиваться новые технологии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

    В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

    Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 25 марта, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА, стала самой массовой за год.

    Ночная атака украинских беспилотников 25 марта стала самой масштабной за последний год, передает ТАСС.

     По данным Министерства обороны, над различными регионами страны было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА.

    Военные подчеркивают, что предыдущий рекорд по количеству сбитых беспилотников был зафиксирован 10 марта 2025 года, когда системы ПВО отразили атаку из 337 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести летевших к столице дронов.

    Минобороны в ходе предыдущей рекордной атаки перехватило 337 вражеских аппаратов.

    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    24 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жена президента Украины Елена Зеленская выступила с речью в Белом доме в ходе саммита, посвященного детям. Однако ее выступление не было услышано первой леди США Меланией Трамп. Поэтому Зеленской пришлось обратиться к пустому креслу супруги президента Америки.

    Супруга президента Украины Елена Зеленская стала участницей саммита глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе», который проходил в Белом доме, сообщает РИА «Новости». Там также присутствовала первая леди США Мелания Трамп, которая произнесла приветственную речь и вскоре покинула зал.

    Зеленская в своей речи заявила: «Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина – ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас». Закончив выступление, она обратилась к пустому креслу, на котором ранее сидела Мелания Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого первая леди США Мелания Трамп решила ограничиться коротким приветствием жены украинского лидера Елены Зеленской без проведения двусторонней встречи в Нью-Йорке.

    Ранее Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, более 500 тыс. долларов на банковских счетах, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о фактах насилия и нарушениях в отношении украинских детей со стороны фонда Елены Зеленской.


    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 04:45 • Новости дня
    Музыкант-иноагент Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Tекст: Катерина Туманова

    Борис Гребенщиков и его супруга Ирина официально стали гражданами Британии, что подтверждено изменением данных в британском реестре отчетности компаний.

    Музыкант Борис Гребенщиков и его жена Ирина зарегистрировали в Британии компанию BG PLUS LLP в декабре 2022 года, указав в учредительных документах российское гражданство.

    В реестре отмечено, что 16 марта 2026 года компания подала документы об изменении персональных данных своих владельцев. В отдельных уведомлениях сообщается, что теперь оба являются гражданами Британии, передает РИА «Новости».

    Гребенщиков покинул Россию почти сразу после начала специальной военной операции.

    «Я эмигрантом себя не считаю», – говорил музыкант.

    В 2023 году Министерство юстиции России включило Гребенщикова в список иностранных агентов, объяснив это тем, что музыкант выступал за границей с целью сбора средств для Киева, высказывался против спецоперации и получал поддержку от иностранных источников, проживая за пределами страны.

    Газета ВЗГЛЯД тогда разбиралась, что это значит для музыканта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Гребенщиков в сентябре 2023 года объяснил отказ выступать на Украине. В сентябре 2025 года Гребенщикова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.


    24 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    Tекст: Валерия Городецкая

    В центр Киева стянули крупные силы полиции и военных на фоне кризиса в Верховной раде, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, «показательное избиение» парламентариев планируют устроить, чтобы вынудить принять законопроект, необходимый для продолжения получения финансирования от Международного валютного фонда (МВФ), передает РИА «Новости».

    В марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. В Раде заявили о невозможности выполнить требование МВФ в срок.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    24 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Дацик пообещал отомстить за погибшего на СВО сына

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участвующий в спецоперации российский боец ММА Вячеслав Дацик оставил послание после гибели сына, который также участвовал в этих боевых действиях.

    «Месть. Месть. Месть», – сообщил Дацик в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Дацик не собирается прекращать свое участие в СВО, несмотря на смерть своего 21-летнего сына Ярослава там же.

    О смерти Дацика-младшего сообщала его бабушка.

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Орбан заявил о прекращении Венгрией поставок газа на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило остановить экспорт газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия прекращает поставки газа на Украину до возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам заседания кабинета министров.

    В своем видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами, Орбан подчеркнул: «Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ».

    Ранее Орбан назвал решение Украины о нефтяной блокаде тяжким преступлением.

    До этого Будапешт решил остановить транзит дизельного топлива до запуска «Дружбы».

    Также Орбан заблокировал одобрение кредита для Украины на саммите Европейского совета.

    25 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана, охарактеризовав любую помощь Исламской республике как недопустимую.

    Бродский заявил, что его страна считает Иран государством-террористом, поэтому поддержка этой республики вызывает резкое отторжение, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Тель-Авив открыто доводил до сведения российских властей свою позицию по данному вопросу.

    «Я не знаю подробностей этой помощи, но, естественно, нам не нравится и не нравилось никогда военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном», – сказал глава дипмиссии.

    При этом дипломат уточнил, что на данный момент не фиксировал активной передачи вооружений Тегерану со стороны Москвы.

    В 2025 году официальный представитель МИД Мария Захарова называла странными слова израильского посла о поставках оружия Киеву. В марте 2026 года СМИ писали, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Владимиру Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

