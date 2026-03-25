В Кронштадте при атаке БПЛА повреждены 80 окон и 18 автомобилей

Tекст: Дарья Григоренко

Кононов заявил: «Сегодня в 6:15 утра была отражена атака БПЛА. Самое главное – жертв, разрушений нет. Нанесены незначительные повреждения оконным проемам – разбиты стекла, порядка 80 оконных рам. Пострадало порядка 16-18 автомобилей», передает ТАСС.

По информации администрации, жилищное агентство района сейчас ликвидирует последствия атаки. Уже открыт специальный пункт регистрации жителей и пострадавших от чрезвычайной ситуации. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ряд жилых домов в результате атаки беспилотников на Кронштадт получили повреждения.

Напомним, над Ленинградской областью уничтожили 56 украинских беспилотников. В результате ударов дронов в порту Усть-Луга началось возгорание.

Всего в ночь со вторника на среду над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ.