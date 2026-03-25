    25 марта 2026, 13:01 • Новости дня

    Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия передала Ирану 300 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи, об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

    Помимо России, значительную поддержку оказал Таджикистан, направивший 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов. По словам Коливанда, помощь также поступила от Китая и Азербайджана, передает ТАСС.

    Коливанд в эфире иранской гостелерадиокомпании подчеркнул: «Россия направила 300 тонн медикаментов, Таджикистан – 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов, Китай и Азербайджан также оказали помощь Ирану».

    Напомним, в результате авиаударов в Иране были повреждены более 300 медицинских учреждений, среди которых оказались станции скорой помощи и больничные комплексы.

    Ранее израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана, охарактеризовав любую помощь Исламской республике как недопустимую.

    В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

    24 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    До административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров, пишут украинские СМИ.

    По данным издания Times of Ukraine, ВС России начали весенне-летнее наступление на данном участке фронта, пишет «Лента.Ру». О повышенной активности российских сил также ранее заявлял Владимир Зеленский.

    При этом официальные представители Минобороны России пока не подтверждали информацию о продвижении и начале наступления в этом районе.

    Ранее издание Associated Press писало, что российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине.

    На прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья.

    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    ФСБ выявило на Урале десять потенциальных диверсантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе статьей о незаконном хранении взрывчатки

    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    24 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера «Тинко» за доступ к YouTube

    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья оштрафовала петербургского интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за неограничение доступа пользователей к YouTube.

    Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, провайдера признали виновным по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ за нарушение требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам безопасности сети, передает ТАСС.

    В декабре государственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку, в ходе которой установил, что доступ к YouTube через сети «Тинко» был открыт. Выяснилось, что компания не обеспечила необходимую фильтрацию трафика с использованием ТСПУ, что является нарушением федерального закона «О связи».

    Суд назначил наказание в размере 250 тыс. рублей, что вдвое ниже минимального предела, установленного санкцией КоАП в 500 тыс. рублей. Такое решение объясняется принципом «справедливости и соразмерности» наказания, в частности соответствием характера правонарушения и обстоятельствам дела.

    Ранее ФАС предупредила о запрете рекламы на YouТube и в Telegram при их блокировке.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    25 марта 2026, 01:47 • Новости дня
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.

    «Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.

    Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».

    Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.

    Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    24 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.

    Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.

    Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.

    Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.

    Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.

    Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.

    24 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права

    Президент ФРГ Штайнмайер признал атаки на Иран нарушением международного права

    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война против Ирана противоречит нормам международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил, что внешняя политика страны не становится более убедительной, если не признавать нарушение международного права, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ФРГ. По словам Штайнмайера, война с Ираном противоречит международному праву.

    В ходе выступления в Берлине, посвященного 75-летию восстановления министерства иностранных дел Германии, президент подчеркнул: «Наша внешняя политика не становится более убедительной от того, что мы не называем нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам придется иметь дело и в войне с Ираном. Потому что, на мой взгляд, эта война противоречит международному праву».

    В то же время ранее Германия вместе с 21 страной во главе с ОАЭ выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, а Германия останется в стороне от этой войны. А вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и подтвердил отказ Германии от участия в войне.


    25 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    КСИР заявил о высокоточных ударах по Тель-Авиву и базам США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) начал 80-ю волну атак по израильским городам и базам США с применением твердотопливных ракет.

    Тегеран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта волны ракетных ударов по территории еврейского государства, передает ТАСС.

    В ходе боевой операции иранские военные применяют твердотопливные ракеты и современные высокоточные бомбы.

    «Основными целями являются места сбора сил на севере Израиля, которые будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений», – указали в КСИР.

    Среди приоритетных мишеней иранские военные назвали Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции накануне нанес удары по целям в Димоне и Эйлате в рамках 78-го этапа операции.

    24 марта 2026, 22:49 • Новости дня
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»

    Иран сообщил о втором попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»

    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»
    @ Пресс-служба Росатома/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) зафиксировала очередной прилет на территорию АЭС «Бушер», жертв и материального ущерба не отмечено.

    Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел в 21.08 по местному времени (20.38 мск) в результате действий «американо-сионистского врага». По предварительным данным, пострадавших нет, материально-технический ущерб отсутствует, все части станции остались невредимы.

    Ранее, как отмечает ОАЭИ, прилет зафиксировали 17 марта, также обошлось без жертв и разрушений. Тогда генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, которая находится вблизи действующего энергоблока. Российский персонал не пострадал, а радиационная обстановка осталась в норме.

    Международное агентство по атомной энергии заявило, что удар по иранской АЭС «Бушер» создал угрозу физической целостности станции.

    Напомним, на прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

