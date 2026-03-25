Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА за час на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении восьми БПЛА на подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил в Max Собянин, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников на подлете к Москве за один час.

Сначала Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА, позже заявил об уничтожении еще двух дронов силами ПВО. Следом три дрона, летевших в сторону Москвы, также были сбиты. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность и устранить возможные последствия атаки.

В ночь на 25 марта над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 беспилотников, что стало самой массовой атакой за год.