  МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана
    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня

    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    25 марта 2026, 01:47 • Новости дня
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.

    «Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.

    Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».

    Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.

    Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    25 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    КСИР заявил о высокоточных ударах по Тель-Авиву и базам США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) начал 80-ю волну атак по израильским городам и базам США с применением твердотопливных ракет.

    Тегеран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта волны ракетных ударов по территории еврейского государства, передает ТАСС.

    В ходе боевой операции иранские военные применяют твердотопливные ракеты и современные высокоточные бомбы.

    «Основными целями являются места сбора сил на севере Израиля, которые будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений», – указали в КСИР.

    Среди приоритетных мишеней иранские военные назвали Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции накануне нанес удары по целям в Димоне и Эйлате в рамках 78-го этапа операции.

    25 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    FPV-дрон впервые уничтожил вертолет США на базе в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база США «Виктория» под Багдадом подверглась атаке FPV-дрона, уничтожен вертолет UH-60 Black Hawk на открытой стоянке.

    Опубликованы кадры успешной атаки дрона-камикадзе шиитской группировки «Исламское Сопротивление» по военной базе США «Виктория» в пригороде Багдада, пишет «Российская газета».

    На видео FPV-дроны беспрепятственно проникают на территорию объекта и начинают поиск целей. Сначала под удар попал многофункциональный радар AN/MPQ-64 Sentinel, предназначенный для обнаружения воздушных целей на средних и дальних дистанциях.

    Позднее дрон находит два вертолета, предположительно, UH-60 Black Hawk, оставленных без защиты на открытой площадке. Коптер наносит удар по одному из них, уничтожая машину стоимостью десятки миллионов долларов. Это первый случай потери американского вертолета в ходе конфликта с Ираном.

    Ранее тот же тип FPV-дрона уже совершал облет базы «Виктория», действуя в «экскурсионном» режиме. Несмотря на это, американские военные не приняли должных мер безопасности и не переместили вертолеты в ангары, хотя объект неоднократно подвергался атакам дронов и ракет.

    Ранее иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранская ПВО сбила израильский истребитель F-16 над центральной частью страны.

    Иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.

    25 марта 2026, 05:59 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Иран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана.

    «Пришло время для создания союза государств по обеспечению безопасности и военному сотрудничеству в регионе без участия в нем США и Израиля», – приводит ТАСС заявление иранского генштаба.

    По мнению военных Исламской Республики, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

    В генштабе подчеркнули, что региональным странам также «не нужно государство, которое превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля».

    В заявлении отмечается, что Иран считает, будто внешние силы рассматривают богатства региона исключительно как объект интереса, а не заботятся о безопасности местных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой формирования «Исламского совета» для обеспечения стабильности в регионе без внешнего вмешательства. Он также заявил, что последствия ударов по энергоинфраструктуре страны могут иметь глобальные последствия.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как война с Ираном меняет устройство мировой политики.

    25 марта 2026, 05:05 • Новости дня
    В порту Усть-Луга произошло возгорание из-за дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Max-канале о возгорании в порту Усть-Луга из-за ночной атаки дронов ВСУ на регион.

    «Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая работа продолжается», – написал он.

    Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 00.30.

    Ранее Дрозденко сообщил, что число сбитых над Ленинградской областью дронов достигло 33 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ленобласти Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленобласти вечером во вторник. Росавиация временно ограничила прием и вылеты рейсов в аэропорту Пулково в ночь на среду.

    Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    24 марта 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале ведомства доложило об уничтожении силами ПВО 139 дронов ВСУ за три часа над семью регионами России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника в аэропорту Пулково ввели временные ограничения для безопасности пассажиров и экипажей самолетов. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов.

    25 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные атаки на Москву и Петербург связаны с осознанием проигрыша Киева и стремлением вовлечь Запад в конфликт, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

    По словам Риттера, киевский режим активно применяет беспилотники по Москве и Петербургу, поскольку осознает неизбежность поражения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина пытается добиться резких изменений на поле боя, втянуть Европу и Соединенные Штаты в прямое участие в конфликте, а также добиться предоставления авиации и военной поддержки, возможно, даже ввода сухопутных войск.

    Риттер отметил, что Европа и США могут вступить в конфликт только при условии, если Россия даст жесткий и масштабный ответ Украине.

    «Украина понимает, что при нынешнем развитии ситуации, в этой войне на истощение, она проигрывает. Им нужно, чтобы что-то резко изменилось», – заявил бывший разведчик.

    По словам Риттера, власти России не отвечают Киеву ударами по гражданским объектам, а сосредотачиваются на успехах на поле боя, потому что выигрывает эту войну. Он подчеркнул, что не нужно попадаться в ловушку, которую Украина пытается для нее расставить этими провокационными атаками на Петербург и Москву».

    Ранее Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    ФСБ предотвратила несколько терактов с применением дронов в Московской области и в Москве, которые планировал киевский режим.

    25 марта 2026, 05:25 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с эскалацией на Ближнем Востоке в тени остается деградирующая ситуация на оккупированной палестинской территории (ОПТ) и на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), так как израильские власти и поселенцы удвоили усилия по ущемлению прав палестинцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «В целом приходится констатировать, что выполнение мирного плана [президента США] Дональда Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ ООН, мы не наблюдаем. Мы понимаем, что региональная эскалация не способствует созданию благоприятных условий для дальнейших шагов по развертыванию переходных структур в анклаве и формированию Международных стабилизационных сил в Газе (МСС)», – заявил он в ходе посвященного ситуации на Ближнем Востоке заседания СБ ООН.

    Небензя отметил, что отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по МСС, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти Палестинской национальной администрации (ПНА), может привести к очередному витку вооруженного конфликта.

    Дипломат напомнил, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию «носит принципиальный характер и не подвержена конъюнктурным изменениям».

    «Выступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двугосударственную формулу, с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в В. Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – заявил Небензя.

    Напомним, в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц. Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий. Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру».

    В начале марта посол Палестины сообщил о сохранении израильского контроля над половиной Газы.

    25 марта 2026, 05:48 • Новости дня
    В Белгородской области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру

    Tекст: Катерина Туманова

    Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, серьезные повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», – написал он.

    Гладков уточнил, что аварийные службы находятся на местах, ведется уточнение информации о других последствиях.

    «По предварительной информации, пострадавших нет», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударах ВСУ в Белгородской области 23 марта пострадали пять мирных жителей. Количество сотрудников МЧС, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Ракитное, увеличилось до четырех человек. Дрон ВСУ ранил человека в Белгородской области.


