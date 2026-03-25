  МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана
    Что спасает рубль от ослабления
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Кремль назвал «абсолютной ложью» сообщения о мирном плане по Ирану
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    25 марта 2026, 12:41 • Новости дня

    Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник был сбит на подлете к Москве, обломки аппарата обнаружены и изучаются специалистами экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что система противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Обломки аппарата упали на территории, где оперативно приступили к работе сотрудники экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте происшествия уже работают специалисты, чтобы устранить возможные последствия падения.

    Ранее в ночь на 25 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последний год.

    ФСБ сообщила. что Киев пытался использовать Telegram, Yandex GO и Avito для закупки дронов с целью атак по Москве.

    23 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силовики задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по делу о гибели четырех человек на пожаре в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

    О задержании Чернова сообщил источник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.

    Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

    Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.

    Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.

    24 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов Киева с БПЛА в Москве и Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим планировал сразу несколько терактов с использованием дронов в Московской области и в Москве, их предотвратили, сообщили в ФСБ во вторник.

    Украинская сторона планировала использовать самодельные взрывные устройства и дроны для ударов в Москве и области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Целями должны были стать критически важные объекты, представители органов власти, военнослужащие и правоохранители.

    Для нейтрализации угроз подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

    В октябре 2025 года сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых в подготовке убийства офицера Минобороны в Москве. До этого в столице был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в местах массового скопления людей.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Суд передал Москве два самовольных строения старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы признал два объекта на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города Москвы.

    Арбитражный суд Москвы признал два одноэтажных строения на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города, передает РИА «Новости».

    Земельный участок был предоставлен РПСЦ в бессрочное пользование еще в 2003 году для эксплуатации церковно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода».

    В 2024 году Госинспекция по недвижимости обнаружила на участке два новых здания, которые не имели необходимых разрешительных документов. Суд поддержал позицию московских властей, указав, что данные строения возведены незаконно.

    Проведенная по решению суда экспертиза подтвердила, что строения относятся к объектам капитального строительства, и переместить их без существенного ущерба невозможно. При этом эксперты отметили, что здания полностью соответствуют строительным и санитарным нормам, а также не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан.

    Для справки: после церковного раскола XVII века в России, помимо Русской православной церкви, существуют и действуют общины староверов, которые не приняли реформ патриарха Никона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор заповедника «Хакасский» заявил, что отшельница Агафья Лыкова успешно зимует на территории заповедника вместе с помощницей по хозяйству.

    23 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и жару летом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лето в Москве ожидается с переменчивой погодой, временами возможны сильные ливни и грозы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По словам эксперта, прогнозировать однородно теплое или чрезвычайно жаркое лето преждевременно, однако один из летних месяцев, по его словам, «совершенно определенно» станет жарким, передает РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что подобная неустойчивость погоды, напоминающая размашистую синусоиду, проявится не только летом, но и весной. Он подчеркнул, что москвичам стоит готовиться к тому, что резкие перепады температур будут сопровождаться особенно сильными осадками и грозовой активностью.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    23 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Пожар в Москве произошел из-за непотушенной сигареты у пожилого артиста цирка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной возгорания в столице, унесшего жизни трех человек, якобы стал 78-летний гимнаст Евгений Чернов, в его квартире загорелся диван из-за сигареты, сообщили источники.

    По предварительным данным, в жилище артиста загорелся диван из-за непотушенной сигареты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сам пенсионер сумел самостоятельно покинуть горящее помещение и не пострадал. Жертвами огня стали соседи сверху: погибла супружеская пара и еще один жилец дома.

    На данный момент официального подтверждения этой информации от экстренных служб не поступало.

    Напомним, количество погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медицинском центре на Новослободской улице.

    23 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Москву включили в пятерку лидеров виртуального кинопроизводства мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва заняла пятое место среди мировых центров виртуального кинопроизводства, опередив Китай, благодаря развитию крупнейших студий столицы и технологической инфраструктуры.

    Международное агентство Hagman Global Strategies включило Россию в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства, передает Агентство городских новостей Москва. В опубликованном исследовании World Virtual Production Market Volume Report отмечается, что Россия занимает пятое место на рынке, уступая США, Британии и странам Евросоюза, но опережая Китай.

    Аналитики подчеркивают, что основной вклад в успех внесла Москва, где работают три крупнейшие отечественные студии – XOVP, «Виртуальная студия Горького 55.8» и Sber Virtual Production Hub. Студия XOVP, располагающаяся на кинозаводе «Москино», вошла в число мировых лидеров сразу по двум категориям, реализовав 19 сериалов, 12 полнометражных фильмов и свыше 50 проектов в 2025 году.

    Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов подчеркнул: «Проект мэра «Москва – город кино» – это не только создание съемочной инфраструктуры и специальных сервисов для кинопроизводителей, но и развитие новых технологий. Центром этого развития стал кинозавод «Москино», где создана самая большая в России конструкция для виртуального продакшена».

    На базе «Москино» студия XOVP использует два VP-павильона и свыше 1000 кв. м LED-экранов, что обеспечивает постоянный поток проектов для кино, телевидения и рекламы. По оценке экспертов World Virtual Production Market Volume, такие производственные мощности и креативный потенциал делают Москву привлекательной для продюсеров, а российский рынок имеет шанс закрепиться в числе мировых лидеров виртуального кинопроизводства.

    23 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    При столкновении автобуса и грузовика на МКАД пострадали восемь человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.

    Автобус маршрута 1124, следовавший от метро «Митино» в Красногорский район, столкнулся с грузовым автомобилем на 72-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали восемь человек, которых сейчас осматривают медики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    В Калужской области микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, пострадали семь пассажиров и водитель.

    На внутренней стороне 101-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

    23 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков и ведут все необходимые работы, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник дежурные средства противовоздушной обороны сбили 29 украинских дронов над Ленобластью, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    23 марта 2026, 08:40 • Новости дня
    ФСБ и МВД накрыли подпольный узел связи мошенников в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность технической станции для дистанционных афер в столице, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

    Сотрудники полиции при поддержке ФСБ провели операцию по выявлению пособника телефонных аферистов, сказал Васенин, передает ТАСС.

    Правоохранители пресекли деятельность технического узла связи, который использовался для дистанционных преступлений.

    В руки оперативников попал 19-летний молодой человек. Юноша занимался обслуживанием специального оборудования, которое перенаправляло голосовой трафик для обеспечения бесперебойной работы мошеннических кол-центров.

    В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении работ в области создания сетей связи. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта в столице пресекли работу преступного сообщества по организации массовых мошеннических звонков. Ранее полиция задержала москвича за обслуживание 11 сим-боксов в арендованных квартирах.

    23 марта 2026, 20:23 • Новости дня
    Соучастнику убийства женщины в Москве присудили домашний арест

    Tекст: Дарья Григоренко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве избрал меры пресечения для двух курьеров, проходящих по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре, сообщили в пресс-службе столичного ГСУСК РФ.

    Отмечается, что одному из фигурантов назначено заключение под стражу, второму – домашний арест, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, 13 марта мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить одного из них внутрь. Там он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные изделия.

    Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего студента колледжа, который стал третьим фигурантом по делу. Известно, что по поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет с похищенными деньгами, ювелирными украшениями и другими ценностями, после чего передал его сообщникам.

    В субботу СК России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    25 марта 2026, 02:02 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали летевший в сторону Москвы дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о том, что в ночь на среду средства ПВО Минобороны России ликвидировали летевший на Москву дрон.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    23 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Леус: Москвичей ожидает сухая и теплая погода

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В понедельник воздух в столице прогреется до 13 градусов, регион окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В такой ситуации в Москве и по области ожидается малооблачная, спокойная, тихая погода без осадков», – сказал Леус, передает РИА «Новости».

    Днем в столице воздух прогреется до 11 – 13 градусов тепла, в Московской области температура составит от 9 до 14 градусов.

    По словам метеоролога, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    24 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Отражена атака трех летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Max.

    Позднее он указал, что также была «отражена атака двух беспилотников». На месте происшествия продолжают работать профильные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника.

    24 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Ученый Квартальнов объяснил массовые травмы свиристелей в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свиристели чаще всего травмируются в Москве весной из-за столкновения со стеклянными поверхностями, сообщил старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

    Как рассказал Квартальнов, свиристели весной часто получают травмы в Москве из-за столкновений с прозрачными и зеркальными поверхностями, передает РИА «Новости». По его словам, травмированных птиц нередко принимают за пьяных, однако в подавляющем большинстве случаев они именно пострадали от удара.

    Эксперт отметил, что в марте и апреле свиристели массово пролетают через Москву и Подмосковье большими стаями, иногда насчитывающими сотни и даже тысячи особей. Птицы пугаются, взлетают одновременно и могут не заметить стеклянные поверхности, такие как остановки, автобусные павильоны или входы в метро.

    Квартальнов подчеркнул, что свиристели не приспособлены к жизни в городе и не различают опасные для них прозрачные преграды. По его словам, зачастую причиной одновременного взлета и столкновения со стеклом становится даже не нападение хищника, а обычный испуг одной из птиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глубокие сугробы вынудили лисиц искать пропитание у человеческого жилья и привели к росту числа встреч хищников с жителями Москвы.

    Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о раннем массовом возвращении скворцов в Москву благодаря раннему наступлению фенологической весны.

    Научный сотрудник биофака МГУ Вадим Марьинский заявил о предстоящем весеннем росте числа насекомых в Москве после снежной зимы.

