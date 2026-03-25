Дом обладателя «Золотой пальмовой ветви» Киаростами попал под удар в Тегеране

О повреждении здания заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи, передает «РИА Новости».
«Помните Аббаса Киаростами, известного иранского режиссера, который выиграл «Золотую пальмовую ветвь» в 1997 году на Каннском кинофестивале за свой шедевр «Вкус вишни»? Даже его дом не избежал бомбардировок американо-израильских агрессоров», – написал дипломат в соцсети.
Аббас Киаростами считался лидером «новой волны» в национальном кинематографе и получил широкое мировое признание.
В 1997 году мастер удостоился «Золотой пальмовой ветви» за картину «Вкус вишни», став первым иранцем с такой наградой. Позже постановщик завоевал сразу четыре приза Венецианского фестиваля.
Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам на территории республики 28 февраля. Сообщается о значительных разрушениях инфраструктуры и гибели мирных жителей. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета по туризму Тегерана сообщил о повреждении более 120 исторических памятников из-за атак.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила разрушение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Исфахане и Тегеране.