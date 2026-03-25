Иран заподозрил Трампа в новом обмане

Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.
Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.
Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.
«У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.
Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.
Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.
На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.