NYT: Пакистан предложил провести переговоры США и Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пакистан выразил готовность организовать переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, передает The New York Times.

Премьер-министр страны Шехбаз Шариф опубликовал заявление в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), отметив, что Пакистан «готов и горд быть принимающей стороной» для диалога с целью комплексного урегулирования текущего конфликта. Это заявление подтверждает стремление Пакистана выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Президент Дональд Трамп опубликовал скриншот поста Шарифа на своей платформе Truth Social. Важную роль в диалоге играет начальник пакистанского генштаба фельдмаршал Сайед Асим Мунир, которого называют ключевым переговорщиком между США и Ираном. По данным двух информированных чиновников, Пакистан передал Ирану 15-пунктовый план по прекращению войны на Ближнем Востоке, полученный от Соединенных Штатов.

Пакистан официально осудил удары США и Израиля по Ирану, не называя конкретно Вашингтон, и пообещал защищать Саудовскую Аравию в рамках совместного оборонного пакта, но не стал отвечать на действия Ирана. В стране поддерживают регулярные контакты с иранскими властями, несмотря на негативное влияние событий в Ормузском проливе на экономику Пакистана.

В то же время Пакистан старается сохранить баланс и избегать прямой конфронтации с Ираном, отмечая тесные связи с США, в частности с Дональдом Трампом. Трамп ранее называл пакистанского фельдмаршала своим «любимым полководцем», а американские военные высоко оценивали сотрудничество в борьбе с терроризмом. Аналитики подчеркивают, что Пакистану удается оставаться нейтральной стороной и сохранять экономические связи с арабскими странами Персидского залива, а также с Китаем.

Несмотря на активную дипломатическую деятельность, пакистанское руководство сталкивается с внутренней критикой из-за сотрудничества с США и протестами после убийства аятоллы Али Хаменеи. Также сохраняется напряженность на границе с Афганистаном, где после недавних авиаударов со стороны Пакистана опасаются ответных атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о начале посреднических усилий ряда стран по урегулированию конфликта с США и Израилем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Масудом Пезешкианом выразил готовность Анкары стать посредником между Ираном и США для снижения напряженности в регионе.

Пакистанская сторона пообещала Саудовской Аравии безусловную военную поддержку на фоне ракетно-дроновых ударов Ирана по государствам Персидского залива и действия двустороннего оборонного пакта.