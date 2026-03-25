Предложена новая теория формирования Земли

Tекст: Мария Иванова

Международная группа учёных выдвинула гипотезу, согласно которой Земля и другие каменные планеты Солнечной системы могли возникнуть не из одного, а из двух отдельных колец вещества вокруг молодого Солнца, сообщает New Scientist.

Классические модели с единственным диском не объясняли ни различий в составе пород Земли и Марса, ни размеров и расстояний между планетами.

Руководитель исследования Билл Боттке заявил: «Мы провели за компьютером шесть месяцев, ничего не работало, поэтому мы пошли на отчаянный шаг. Мы сказали: почему бы не попробовать второй резервуар?» Новый расчёт, как отмечают учёные, позволил получить в симуляциях планеты с характеристиками, близкими к реальным.

Симуляция показала, что одно кольцо находилось на расстоянии примерно половины дистанции от Солнца до Земли, а второе – в 1,7 раза дальше. Такая структура объясняет, почему Земля сформировалась в основном из внутреннего кольца, а Марс – из внешнего. Исследование также подтверждает, что Луна и Марс имеют схожие черты строения с Землёй.

Авторы работы подчёркивают, что для подтверждения гипотезы необходимы очень специфические начальные условия, происхождение которых пока неясно. Сейчас исследователи продолжают уточнять модель и проверяют её на других загадках Солнечной системы с помощью суперкомпьютеров.

