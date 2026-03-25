NYT: Азия столкнулась с худшим в истории энергокризисом из-за войны с Ираном

Энергетический кризис, вызванный войной с Ираном, уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, передает The New York Times.
Как отмечается, США были вынуждены смягчить санкции не только в отношении России, но и самого Ирана, чтобы сдержать рост цен на нефть, но ситуация продолжает ухудшаться.
Во многих странах Азии введены жесткие ограничения: в Южной Корее власти просят граждан сокращать время приема душа и стирать белье только по выходным; в Непале семьи вынуждены есть холодный ужин из-за острой нехватки газа для готовки; в Индии газ для кремаций теперь недоступен из-за его строгого распределения для нужд живых. В Лаосе закрыто свыше 40% автозаправок, а в Таиланде госслужащие вынуждены подниматься по лестницам, чтобы экономить энергию. В Шри-Ланке среда объявлена выходным днем, что привело к закрытию фабрик, магазинов и школ.
Ситуация осложняется остановкой движения через Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мировых поставок нефти и значительные объемы газа. В результате перебоев с логистикой и разрушения инфраструктуры, по данным газеты, страны Азии начали быстро расходовать свои энергоносители, а восстановление прежних поставок займет месяцы, даже если пролив откроют немедленно.
Иран и США продолжают наносить удары по объектам энергетики друг друга. После атаки Израиля на иранскую часть газового месторождения, Иран ударил по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре, где расположена крупнейшая в мире установка по сжижению газа – повреждено около 17% ее мощностей. Эксперты отмечают, что если конфликт не разрешится в ближайшее время, дефицит энергоресурсов будет только нарастать, а восстановление инфраструктуры может занять годы.
В ряде стран региона уже проходят протесты, а политическая напряженность растет. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил: «Мы стали жертвами войны, которая не была нашим выбором».
Резкий скачок цен на энергоносители парализовал работу рыбаков и транспортников в Юго-Восточной Азии.
Азиатские государства на фоне дефицита газа начали переходить на угольные электростанции.
Ранее власти Филиппин ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.