    Что спасает рубль от ослабления
    25 марта 2026, 10:35 • Новости дня

    Экзитполы предрекли победу премьеру Дании Фредериксен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датский премьер Метте Фредериксен может сохранить пост, несмотря на рекордно низкий результат ее партии за последнее столетие, об этом свидетельствуют результаты экзитполов.

    Социал-демократы лидируют на парламентских выборах с результатом 19,2% голосов, что является антирекордом с начала прошлого века, пишет Politico.

    Окончательные итоги голосования станут основой для формирования правящей коалиции, переговоры о которой могут затянуться на месяцы.

    Политическую карьеру действующего главы правительства спасла жесткая позиция в споре с президентом США по вопросу продажи Гренландии. Ситуация вызвала патриотический подъем, которым Фредериксен воспользовалась для назначения досрочных выборов и укрепления позиций.

    Судьбу будущего кабинета решат умеренные центристы во главе с Ларсом Лекке Расмуссеном, получившие 8,2% поддержки избирателей. Политик уже предложил свою кандидатуру на роль «королевского посредника», назначаемого монархом для ведения переговоров между партиями.

    Предвыборная гонка отметилась громким скандалом вокруг лидера Либерального альянса Алекса Ванопслага, который публично признался в употреблении кокаина. Главными темами дебатов также стали введение налога на богатство, увеличение расходов на оборону и вопросы экологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен решила провести досрочные выборы в условиях дипломатической напряженности. Ранее глава правительства отвергла возможность компромисса с США по вопросу суверенитета Гренландии.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта

    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    23 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в рамках контактов с США, заявил президент Дональд Трамп.

    Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде перед отъездом в штат Теннесси, передает ТАСС.

    По словам Трампа, между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто согласие по ряду вопросов. «Много. Ну, 15 пунктов», – ответил он на уточняющий вопрос о количестве согласованных позиций.

    Президент США особо выделил, что первый, второй и третий пункты соглашения затрагивают вопрос недопущения появления у Ирана ядерного оружия. «Они не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий. Они никогда не получат ядерное оружие», – заявил Трамп. По его словам, иранская сторона согласилась с этим требованием.

    Ранее в Иране опровергли проведение переговоров с США.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    24 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.

    Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.

    Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.

    Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.

    Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.

    Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.

    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    24 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Трамп заявил о подарке от Ирана
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о «подарке» со стороны Ирана, который они обещали и все-таки сделали, кроме того, по его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерной программы.

    Трамп заявил, что Иран готов пойти на сделку, а вчера сделал для США «кое-что потрясающее».

    «Они преподнесли нам подарок, который прибыл сегодня. Это был очень хороший большой подарок, стоивший огромных денег. Я не скажу вам, что это такое, но это был очень важный презент, и они вручили его нам. <...> Для меня это означало одно: мы имеем дело с нужными людьми. Это не было связано с ядерной энергетикой. Это было связано с нефтью и газом», – заявил американский президент в Белом доме, трансляция брифинга велась на YouTube-канале.

    Трамп признался, что ему немного не по себе от того, что США настолько в более выигрышном положении, чем разгромленный Иран, который «уже выпустил последнюю ракету», и он был бы рад завершить войну без потерь «новых и бережно хранимых электростанций за 10 млрд долларов» на территории Исламской республики.

    «Вы знаете эти вещи, мне не нужно пересказывать их все, но они стартуют с отказа от ядерного оружия, и они согласились на это. Они не собираются обогащаться или что-то в этом роде. Мне неприятно говорить, что мы находимся в очень выгодном положении на переговорах, но последняя ракета выпущена, у них мало сил, но мы находимся в наилучшей позиции для переговоров. Мы на пути к победе», – добавил он.

    Напомним, глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До этого американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал способных заключить мир с президентом США лидеров Ирана. Администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    23 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго, пишет Financial Times со ссылкой на слова американского спецпосланника Джона Коула.

    «США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго», – сказано в материале FT, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    23 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп: При договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренности, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил: «Он будет открыт очень скоро, если это сработает», отвечая на вопрос о перспективах контроля над этим стратегическим водным путём, передает РИА «Новости».

    Американский лидер не уточнил, кто именно, по его мнению, должен контролировать Ормузский пролив.

    Ранее сообщалось, что после недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков.

    Напомним, глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.

    23 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Трамп может лишить Украину помощи из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Брюссель не поддержит силовую операцию Вашингтона на Ближнем Востоке, пишут СМИ.

    Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.

    По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.

    Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.

    23 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

    Президент США Дональд Трамп сменил курс в стратегии по решению кризиса в Ормузском проливе, что вызывает вопросы о готовности Вашингтона к возможной войне с Ираном, передает AP News.

    На фоне продолжающейся эскалации Трамп выступил с ультиматумом: если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, США нанесут удары по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Исламской республики. Это заявление стало очередным поворотом в последовательности шагов, в числе которых были попытки дипломатии, частичное снятие санкций с иранской нефти и призывы к созданию международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства.

    Аналитики отмечают, что угроза удара по гражданским объектам вызвала резкую критику со стороны оппонентов Трампа и правозащитников. Сенатор Эд Марки заявил: «У Трампа нет плана по открытию Ормузского пролива, поэтому он угрожает атаковать гражданские электростанции Ирана. Это было бы военным преступлением». Сенатор Крис Мерфи в ответ на пост Трампа подчеркнул, что президент потерял контроль над ситуацией и впал в панику.

    В администрации Трампа настаивают, что подобная жесткая риторика – способ вынудить Тегеран к уступкам. Представитель США в ООН Майк Уолтц отметил, что Корпус стражей исламской революции контролирует значительную часть инфраструктуры страны, использующейся для военных целей, и допустил возможность ударов по газовым и другим электростанциям. При этом эксперты по военному праву указывают, что нанесение масштабного удара по энергетике может быть квалифицировано как военное преступление, а военным придется выбирать между выполнением приказа и риском понести ответственность за осознанное неповиновение.

    На фоне угроз прозвучали призывы к сдержанности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность совместных усилий для скорейшего восстановления судоходства, а израильский посол в Вашингтоне Ехиэль Лейтер призвал воздержаться от масштабных атак, чтобы сохранить возможность для восстановления страны после смены власти. В Тегеране предупредили, что в случае удара по инфраструктуре они полностью закроют Ормузский пролив и нанесут ответные удары по объектам США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии интереса Вашингтона к заключению новой сделки с Ираном.

    Ранее американский лидер пообещал подвергнуть иранское побережье бомбардировкам ради безопасности Ормузского пролива.

    Глава Белого дома объявил об отмене санкций против нефтяного сектора ряда стран на фоне роста цен.

