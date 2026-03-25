TWZ: США перебросят пять истребителей F-35C в регион Ближнего Востока

Tекст: Вера Басилая

На британскую авиабазу Лейкенхит прибыла первая партия из пяти F-35C корпуса морской пехоты США из эскадрильи VMFA-311 Tomcats. Самолеты вылетели с базы Мирамар в Калифорнии 10 марта и готовятся к первой в истории сухопутной боевой миссии этого типа на Ближнем Востоке. Итоговая точка маршрута находится в зоне ответственности CENTCOM, но точное место пока не объявлено, передает The War Zone.

Американские истребители присоединятся к уже размещенным в регионе F-35A ВВС США и F-35C морской пехоты, действующим с авианосца USS Abraham Lincoln. Также в район направляются F-35B на борту десантных кораблей USS Boxer и USS Tripoli. По данным открытых источников, USS Tripoli уже прибыл на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, а до этого шел из Японии через Южно-Китайское море, чтобы поддержать американские силы в CENTCOM.

Согласно данным СМИ, USS Tripoli, USS New Orleans и около 2,2 тыс. морпехов 31-го экспедиционного подразделения в ближайшие дни войдут в зону CENTCOM. Их задача – поддержка возможной операции по контролю над Персидским заливом, если поступит соответствующий приказ. F-35C должны обеспечить огневую поддержку морской пехоте при необходимости высадки на острова.

Военное присутствие США в регионе наращивается на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю. Израильские военные подтвердили, что по Тель-Авиву был нанесен массированный удар, приведший к разрушениям жилых зданий и поиску пострадавших. Иран опубликовал видео запуска баллистической ракеты Sejjil в сторону Израиля. В ответ израильские ВВС нанесли удары по целям иранских спецслужб в Тегеране и уничтожили более 50 объектов, включая склады ракет и пусковые установки.

США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

Десантный корабль USS Tripoli с военными на борту движется в сторону театра боевых действий.

Между тем Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.