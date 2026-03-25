Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля

Тегеран опубликовал кадры запуска ракет в рамках операции «Правдивое обещание – 4», целью которой стали позиции Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости». Сообщается о проведении уже 80-й волны ударов.
«Иран выпустил кадры 80-й волны операции с запуском ракет в направлении позиций США и Израиля в регионе», – говорится в сообщении телеканала Press TV.
По данным КСИР, атаке беспилотников и ракет подвергся штаб командования армии Израиля в городе Цфат, а также объекты в Тель-Авиве, Кирьят-Шмоне и Бней-Браке. Кроме того, удары нанесли по американским базам в Кувейте, Иордании и Бахрейне.
Действия Тегерана стали ответом на агрессию противника, начавшуюся 28 февраля. В результате тех атак погибли более 1,3 тыс. человек, включая верховного лидера Али Хаменеи, а ранения получили свыше 20 тыс. граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли комбинированные удары по американским объектам и инфраструктуре ЦАХАЛ в рамках предыдущей волны операции.
Служба скорой помощи Израиля на прошлой неделе сообщила о 88 пострадавших при ракетной атаке на жилой квартал в городе Арад.