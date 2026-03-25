  Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Иран призвал создать союз стран для безопасности в регионе без США
    Китай выразил протест Японии после взлома посольства в Токио
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    25 марта 2026, 08:55 • Новости дня

    Захарова предрекла блэкаут в Европе из-за «флешмоба» с отказом от нефти России

    Захарова назвала отказ Европы от энергоресурсов России путем к блэкауту

    Tекст: Вера Басилая

    Апогеем европейского «флэшмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что апогеем европейского «флешмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут. По словам дипломата, энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в минимальном использовании энергии, что, по мнению Захаровой, может привести к массовым отключениям электричества.

    Захарова сравнила ситуацию в Европе с сюжетом сказки про «голого короля», отметив, что «все понимают, что этот самый ЕСовский король голый, что его обманули, что он обманул себя сам, что те, кто ему шил невидимое платье, обирали его и глумились, но этот голый король продолжает шествие».

    Дипломат также охарактеризовала экономическую ситуацию в Европе как «самооскопление» на фоне заявлений Урсулы фон дер Ляйен об отказе закупки российских энергоносителей. Она подчеркнула, что некоторые страны Евросоюза, как Венгрия и Словакия, продолжают сопротивляться такому курсу, в то время как Германия находится в авангарде этого движения.

    По мнению Захаровой, экономика Германии, некогда являвшаяся ее визитной карточкой, ежегодно ухудшается из-за подобной политики.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии.

    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    24 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    До административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров, пишут украинские СМИ.

    По данным издания Times of Ukraine, ВС России начали весенне-летнее наступление на данном участке фронта, пишет «Лента.Ру». О повышенной активности российских сил также ранее заявлял Владимир Зеленский.

    При этом официальные представители Минобороны России пока не подтверждали информацию о продвижении и начале наступления в этом районе.

    Ранее издание Associated Press писало, что российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине.

    На прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья.

    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    ФСБ выявило на Урале десять потенциальных диверсантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии
    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе статьей о незаконном хранении взрывчатки

    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    В ЕС упрекнули Германию за строительство «Северного потока»

    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    24 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

    Ядров сообщил о завершении летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21 в течение 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

    Как передает РИА «Новости», глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

    В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

    Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

    Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

    24 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера «Тинко» за доступ к YouTube

    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья оштрафовала петербургского интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за неограничение доступа пользователей к YouTube.

    Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, провайдера признали виновным по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ за нарушение требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам безопасности сети, передает ТАСС.

    В декабре государственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку, в ходе которой установил, что доступ к YouTube через сети «Тинко» был открыт. Выяснилось, что компания не обеспечила необходимую фильтрацию трафика с использованием ТСПУ, что является нарушением федерального закона «О связи».

    Суд назначил наказание в размере 250 тыс. рублей, что вдвое ниже минимального предела, установленного санкцией КоАП в 500 тыс. рублей. Такое решение объясняется принципом «справедливости и соразмерности» наказания, в частности соответствием характера правонарушения и обстоятельствам дела.

    Ранее ФАС предупредила о запрете рекламы на YouТube и в Telegram при их блокировке.

    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    Власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти

    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    24 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир, сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Екатерина Фалина.

    «Минимум 40 квартир получили серьезные повреждения», – отметила она, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА

    На турнире ММА в Литве включили гимн СССР вместо Survivor

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На турнире смешанных единоборств в Литве организаторы случайно поставили гимн СССР юному спортсмену вместо запланированной композиции.

    Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

    Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

    Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

    Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    24 марта 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале ведомства доложило об уничтожении силами ПВО 139 дронов ВСУ за три часа над семью регионами России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника в аэропорту Пулково ввели временные ограничения для безопасности пассажиров и экипажей самолетов. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов.

