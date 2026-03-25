  Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    25 марта 2026, 08:45 • Новости дня

    Израиль зарегистрировал пуск ракет из Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия обороны Израиля сообщила, что с иранской территории утром в среду зафиксирована воздушная атака.

    Ракеты полетели в сторону территории государства Израиль, сообщили в пресс-службе израильской армии, передает РИА «Новости».

    «Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», – добавили там.

    Ранее израильские системы ПВО перехватывали запущенные с иранской территории ракеты.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта

    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    24 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о возможности производства компонентов для системы противовоздушной обороны «Железный купол» на своем заводе в Оснабрюке, пишет The Financial Times (FT).

    По сведениям FT, обсуждается изготовление грузовиков, предназначенных для перевозки ракет, а также производство пусковых установок и электрогенераторов для израильской ЗРК, передает РБК.

    Если стороны договорятся, выпуск этих компонентов могут начать в течение ближайших 12-18 месяцев. Инициатива получила активную поддержку со стороны правительства Германии, что повышает шансы на быстрое заключение соглашения и запуск нового производства.

    Отмечается, что завод Volkswagen в Оснабрюке ранее находился под угрозой закрытия из-за низкой загрузки. Организация выпуска продукции для систем ПВО позволит компании сохранить все 2300 рабочих мест на предприятии.

    Ранее сообщалось, что Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве

    КСИР атаковал центры израильской разведки ракетами и беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения сообщили об успешном преодолении израильской системы ПВО и уничтожении целей в глубине территории противника.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.

    Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.

    Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права

    Президент ФРГ Штайнмайер признал атаки на Иран нарушением международного права

    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война против Ирана противоречит нормам международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил, что внешняя политика страны не становится более убедительной, если не признавать нарушение международного права, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ФРГ. По словам Штайнмайера, война с Ираном противоречит международному праву.

    В ходе выступления в Берлине, посвященного 75-летию восстановления министерства иностранных дел Германии, президент подчеркнул: «Наша внешняя политика не становится более убедительной от того, что мы не называем нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам придется иметь дело и в войне с Ираном. Потому что, на мой взгляд, эта война противоречит международному праву».

    В то же время ранее Германия вместе с 21 страной во главе с ОАЭ выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, а Германия останется в стороне от этой войны. А вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и подтвердил отказ Германии от участия в войне.


    24 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.

    Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.

    Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.

    Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.

    Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.

    Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.

    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    24 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти США предупредили своих граждан, находящихся в Иране, о необходимости обеспечить себя продуктами и медикаментами на случай невозможности покинуть страну.

    Американский Госдепартамент призвал граждан США, находящихся в Иране, оставаться в укрытиях и подготовиться к длительной изоляции, сообщает виртуальное посольство Штатов. В сообщении отмечается: «Если вы примете решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости».

    Кроме того, американцам рекомендовано внимательно следить за ситуацией, а также поддерживать связь с дипломатическими службами, чтобы быть в курсе возможных изменений и инструкций. В Госдепе подчеркнули, что альтернативные пути эвакуации могут быть ограничены.

    Ранее Госдепартамент США организовал вывоз своих граждан с израильской территории наземным путем в Иорданию на фоне сообщений об атаках на инфраструктуру. А посольства США в ОАЭ и Саудовской Аравии предупредили своих граждан о ненадежности местных систем раннего оповещения о воздушной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен заявил, что американских военных в случае начала наземного вторжения в Иран ждут большие потери, а вооруженный конфликт может затянуться на годы.

    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана
    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    24 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

    Ливан объявил иранского посла Шейбани персоной нон грата и потребовал выезда

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский посол Мохаммад Реза Шейбани должен покинуть Ливан до 29 марта после того, как ему был присвоен статус персоны нон грата.

    Министерство иностранных дел Ливана официально сообщило о высылке посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани, передает ТАСС. Информация об этом появилась в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.

    В тексте подчеркивается: «Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата».

    Дипломату предписано покинуть столицу Ливана до 29 марта. О причинах принятого решения в заявлении не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Катара потребовало от военного атташе Ирана покинуть территорию эмирата.

    24 марта 2026, 22:49 • Новости дня
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»

    Иран сообщил о втором попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»

    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»
    Tекст: Вера Басилая

    Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) зафиксировала очередной прилет на территорию АЭС «Бушер», жертв и материального ущерба не отмечено.

    Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел в 21.08 по местному времени (20.38 мск) в результате действий «американо-сионистского врага». По предварительным данным, пострадавших нет, материально-технический ущерб отсутствует, все части станции остались невредимы.

    Ранее, как отмечает ОАЭИ, прилет зафиксировали 17 марта, также обошлось без жертв и разрушений. Тогда генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, которая находится вблизи действующего энергоблока. Российский персонал не пострадал, а радиационная обстановка осталась в норме.

    Международное агентство по атомной энергии заявило, что удар по иранской АЭС «Бушер» создал угрозу физической целостности станции.

    Напомним, на прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    25 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    КСИР заявил о высокоточных ударах по Тель-Авиву и базам США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) начал 80-ю волну атак по израильским городам и базам США с применением твердотопливных ракет.

    Тегеран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта волны ракетных ударов по территории еврейского государства, передает ТАСС.

    В ходе боевой операции иранские военные применяют твердотопливные ракеты и современные высокоточные бомбы.

    «Основными целями являются места сбора сил на севере Израиля, которые будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений», – указали в КСИР.

    Среди приоритетных мишеней иранские военные назвали Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции накануне нанес удары по целям в Димоне и Эйлате в рамках 78-го этапа операции.

    24 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе США

    Трамп заявил о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о «подарке» со стороны Ирана, который они обещали и все-таки сделали, кроме того, по его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерной программы.

    Трамп заявил, что Иран готов пойти на сделку, а вчера сделал для США «кое-что потрясающее».

    «Они преподнесли нам подарок, который прибыл сегодня. Это был очень хороший большой подарок, стоивший огромных денег. Я не скажу вам, что это такое, но это был очень важный презент, и они вручили его нам. <...> Для меня это означало одно: мы имеем дело с нужными людьми. Это не было связано с ядерной энергетикой. Это было связано с нефтью и газом», – заявил американский президент в Белом доме, трансляция брифинга велась на YouTube-канале.

    Трамп признался, что ему немного не по себе от того, что США настолько в более выигрышном положении, чем разгромленный Иран, который «уже выпустил последнюю ракету», и он был бы рад завершить войну без потерь «новых и бережно хранимых электростанций за 10 млрд долларов» на территории Исламской республики.

    «Вы знаете эти вещи, мне не нужно пересказывать их все, но они стартуют с отказа от ядерного оружия, и они согласились на это. Они не собираются обогащаться или что-то в этом роде. Мне неприятно говорить, что мы находимся в очень выгодном положении на переговорах, но последняя ракета выпущена, у них мало сил, но мы находимся в наилучшей позиции для переговоров. Мы на пути к победе», – добавил он.

    Напомним, глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До этого американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал способных заключить мир с президентом США лидеров Ирана. Администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    25 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    FPV-дрон впервые уничтожил вертолет США на базе в Ираке

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база США «Виктория» под Багдадом подверглась атаке FPV-дрона, уничтожен вертолет UH-60 Black Hawk на открытой стоянке.

    Опубликованы кадры успешной атаки дрона-камикадзе шиитской группировки «Исламское Сопротивление» по военной базе США «Виктория» в пригороде Багдада, пишет «Российская газета».

    На видео FPV-дроны беспрепятственно проникают на территорию объекта и начинают поиск целей. Сначала под удар попал многофункциональный радар AN/MPQ-64 Sentinel, предназначенный для обнаружения воздушных целей на средних и дальних дистанциях.

    Позднее дрон находит два вертолета, предположительно, UH-60 Black Hawk, оставленных без защиты на открытой площадке. Коптер наносит удар по одному из них, уничтожая машину стоимостью десятки миллионов долларов. Это первый случай потери американского вертолета в ходе конфликта с Ираном.

    Ранее тот же тип FPV-дрона уже совершал облет базы «Виктория», действуя в «экскурсионном» режиме. Несмотря на это, американские военные не приняли должных мер безопасности и не переместили вертолеты в ангары, хотя объект неоднократно подвергался атакам дронов и ракет.

    Ранее иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранская ПВО сбила израильский истребитель F-16 над центральной частью страны.

    Иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.

