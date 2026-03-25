Посол Келин: Британия ожидала быстрой победы США над Ираном

По его словам, Лондон был осведомлен о планах Вашингтона: британцы одновременно с американцами выводили персонал из региона и усиливали там военное присутствие, передает ТАСС.
Посол отметил, что англичане до последнего надеялись либо избежать военной акции, либо ограничить ее масштабы. В случае начала агрессии, по мнению дипломата, Лондон ожидал быстрой победы США над Ираном без последствий для мировой экономики.
«Помня трагические уроки войны в Ираке, британцы решили не участвовать в агрессии против Ирана», – подчеркнул Келин. Он добавил, что британские власти не сразу и с оговорками разрешили использовать свои аэродромы американской авиацией, а также не проявили интереса к участию в разблокировке Ормузского пролива.
Комментируя негативную реакцию американского лидера и его критику премьера Кира Стармера, Келин высказал мнение, что нынешние лейбористы не упустят возможности проявить лояльность к США. Он отметил, что сейчас «особые» отношения президента США сложились с главой правительства Израиля – Биньямином Нетаньяху.
Келин подчеркнул, что у Британии в Вашингтоне закрепился имидж «сателлита», который традиционно поддерживает американские инициативы, поэтому любое несогласие Лондона воспринимается как угроза лояльности. В то же время дипломат призвал не преувеличивать разногласия между союзниками: «Раскола нет и не будет. Помимо политики, их связывают тесные институциональные связи, которые требуют периодической настройки на фоне глобальной турбулентности».
Ранее сообщалось, что американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.
Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля.