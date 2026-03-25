Axios узнал о подготовке США и посредников мирного саммита с Ираном 26 марта

Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

Tекст: Катерина Туманова

«США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.