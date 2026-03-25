NYT узнала о предложении Ирану из 15 пунктов от США

Tекст: Катерина Туманова

«По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток, Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

«По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.