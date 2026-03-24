Минфин прояснил ситуацию с ценой отсечения нефти на 2026 год

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Это сейчас на текущий год не обсуждается. У Минфина таких предложений нет», – сказал Колычев, передает ТАСС.

Ранее было принято решение о планомерном уменьшении цены отсечения в бюджетном правиле. Показатель будет снижаться на один доллар ежегодно. Ожидается, что к 2030 году планка опустится с 60 до 55 долларов за баррель.

Ранее эксперты предупреждали о возможном пересмотре структуры бюджета в случае снижения цены отсечения нефти. Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение доли нефтегазовых доходов казны до уровня менее 20% в 2026 году.