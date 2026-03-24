  На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
    24 марта 2026, 21:36

    Минфин прояснил ситуацию с ценой отсечения нефти на 2026 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское руководство не планирует пересматривать установленный ранее механизм снижения базовой стоимости сырья в рамках бюджетного правила, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.

    «Это сейчас на текущий год не обсуждается. У Минфина таких предложений нет», – сказал Колычев, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение о планомерном уменьшении цены отсечения в бюджетном правиле. Показатель будет снижаться на один доллар ежегодно. Ожидается, что к 2030 году планка опустится с 60 до 55 долларов за баррель.

    Ранее эксперты предупреждали о возможном пересмотре структуры бюджета в случае снижения цены отсечения нефти. Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал сокращение доли нефтегазовых доходов казны до уровня менее 20% в 2026 году.

    24 марта 2026, 07:10
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 19:59
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    24 марта 2026, 16:33
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 16:44
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    22 марта 2026, 02:11
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    22 марта 2026, 05:26
    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    22 марта 2026, 21:35
    Tекст: Ольга Иванова

    Ослабление санкций США против российских энергоносителей, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, принесет российскому бюджету около двух млрд долларов дополнительных доходов, рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

    Россия может получить до 2 млрд долларов дополнительных доходов в бюджет из-за ослабления санкций США против российских энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на энергетический рынок.

    В эфире телеканала NBC Бессент подчеркнул: «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов – это один день бюджета Российской Федерации». По его словам, это связано с временным снижением жесткости санкций, что позволяет России увеличить экспорт.

    Министр также отметил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между тем, чтобы позволить России заработать больше, либо столкнуться с резким ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель, при котором Россия могла бы получить до 70% этих доходов.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.


    23 марта 2026, 08:53
    Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном, отмечает газета The New York Times (NYT).

    В Соединённых Штатах зафиксирован ощутимый рост цен на бензин – за четыре недели вооружённого противостояния с Ираном стоимость топлива для американских автомобилистов выросла более чем на 30%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные газеты The New York Times.

    Аналитики отмечают, что последствия энергетического кризиса затронули все регионы страны, включая те штаты, где ранее топливо было самым дешёвым.

    Самый заметный скачок наблюдается на юге и юго-западе США. В Луизиане, Оклахоме и Техасе бензин подорожал на треть, в Колорадо – на 35%, а в Нью-Мексико цены выросли сразу на 40%.

    Военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана стартовала 28 февраля. В результате атакам подверглись крупнейшие города исламской республики, а в ответ иранские военные нанесли удары по Израилю и объектам в арабских странах региона.

    Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил: «Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупреждали о стремительном росте цен на бензин в США до четырех долларов за галлон.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение вооруженного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предрекла возможный скачок биржевой стоимости нефти до 200 долларов за баррель.

    22 марта 2026, 17:53
    Словения ограничила суточный отпуск топлива из-за конфликта в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Словении ввели временные ограничения на отпуск топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и проведения парламентских выборов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь физические лица могут приобрести не более 50 литров бензина или дизеля в сутки, а юридические лица и частные предприниматели – до 200 литров. Ограничения вступили в силу и будут действовать до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб подчеркнул, что в стране нет дефицита топлива. По его словам, возникли временные проблемы с доставкой топлива на автозаправочные станции, поэтому для помощи торговым компаниям к транспортировке будет привлечена армия.

    Отмечается, что в крупнейшей в стране нефтераспределительной компании Petrol в последние дни наблюдается нехватка топлива и очереди на заправках. В воскресенье многие автозаправочные станции были закрыты, тогда как заправки венгерской компании MOL продолжали работать, хотя тоже ввели ограничения на продажу топлива.

    В стране 22 марта проходят выборы в Государственное собрание, право голоса имеют почти 1,7 млн граждан.

    Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Накануне французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    22 марта 2026, 17:55
    Авиакомпании Мьянмы приостановили продажу билетов из-за дефицита топлива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряд авиакомпаний в Мьянме приостановили продажу билетов на внутренние рейсы на фоне нехватки авиационного топлива и ужесточили ограничения для пассажиров, сообщили СМИ.

    Как пишет местное издание DVB, по данным Myanmar Airways International (MAI), нормы провоза багажа были снижены: в экономклассе теперь разрешено брать 20 килограммов вместо прежних 30, в бизнес-классе – 30 килограммов вместо 40, а ручная кладь ограничена семью килограммами вместо 14. Срок действия новых правил пока не определен, передает РИА «Новости».

    Источники в авиационной отрасли сообщили, что пассажирам отмененных рейсов предлагают либо возврат денег, либо изменение маршрутов. Представитель туристической компании отметил, что продажа билетов на внутренние рейсы MAI фактически приостановлена, но может быть возобновлена с 24 марта. О приостановке продаж объявили также авиакомпании Air Thanlwin и Mann Yadanarbon.

    Проблемы в авиаотрасли спровоцировали рост цен на альтернативный транспорт – стоимость автобусных билетов на популярных направлениях, таких как Янгон – Нейпьидо и Янгон – Мандалай, почти удвоилась за последнюю неделю. Продавец билетов на автобусной станции Аунг Мингалар сообщил, что дефицит топлива, по его мнению, может только усилиться.

    Цены на бензин и дизель также выросли: с 13 марта стоимость топлива увеличилась примерно на 20-40% в зависимости от марки, что оказывает дополнительное давление на рынок. Власти страны ввели меры нормирования – теперь зарегистрированные транспортные средства могут заправляться не чаще одного раза в сутки.

    Правительство Мьянмы ранее заявляло, что запасов топлива в стране хватит примерно на 40 дней.

    Накануне американская авиакомпания United Airlines временно уменьшила число запланированных рейсов, чтобы справиться с влиянием подорожания авиатоплива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Financial Times сообщала, что международные авиакомпании и крупные аэропорты готовятся к возможному дефициту авиационного топлива из-за перебоев с поставками нефти на фоне войны в Иране.

    23 марта 2026, 14:30
    Мировые цены на нефть снизились на 9-10%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть резко снизились на фоне сообщений о том, что Пентагону было поручено отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

    По данным торгов, к 14.16 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 8,69% и составила 97,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Впервые с 19 марта котировки Brent упали ниже отметки 100 долларов.

    Одновременно майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,93%, их цена снизилась до 88,48 доллара за баррель.

    На фоне падения нефтяных котировок заметно снизились и российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи к 14.20 по московскому времени потерял 1,6% и составил 2819,17 пункта. До появления новостей о решении США отложить удары по энергетике Ирана снижение индекса составляло около 0,5%.

    Напомним, Пентагону поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Ранее США пообещали нанести удары по электростанциям Ирана в случае закрытия Ормузского пролива для судоходства. Иран заявил о готовности к наихудшим сценариям из-за угроз США.

    23 марта 2026, 12:15
    МИД сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом отсрочки, предоставленной Соединенными Штатами, заявил в понедельник замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.

    «Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов – как нефти, так и газа», – отметил дипломат.

    Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.

    Индия существенно увеличила закупки российской нефти на фоне смягчения американских санкций.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в этом году.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост числа стран, заинтересованных в покупке российской нефти после ослабления американских ограничений.

    24 марта 2026, 08:10
    Цены на нефть резко выросли из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть вновь растут, прибавив около 4% после резкого падения, на фоне сохраняющихся опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent поднялась до 100,06 доллара за баррель, а майские контракты WTI подорожали до 91,72 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынок демонстрирует положительную динамику почти на 4% после резкого обвала днем ранее. Инвесторы по-прежнему опасаются перебоев в поставках сырья на фоне сложной геополитической обстановки.

    Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что нынешний отскок цен является попыткой рынка восстановить равновесие. «Трейдеры понимают, что, хотя ракетные обстрелы приостановлены, Ормузский пролив все еще далек от того, чтобы стать чистым водным путем», – подчеркнул эксперт.

    В свою очередь аналитики Macquarie прогнозируют возвращение котировок к диапазону 110 долларов до полного восстановления логистики. Ранее цены падали на 10% из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по Ирану. Однако фактическая остановка судоходства по ключевому маршруту продолжает толкать стоимость топлива вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

    Ранее котировки выросли после атаки США на иранский остров Харк.

    23 марта 2026, 06:17
    В Австралии отменили шесть поставок топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее шести танкерных поставок топлива для Австралии были отменены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики страны Крис Боуэн.

    Боуэн сообщил, что не менее шести танкерных поставок топлива для Австралии были отменены на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он отметил, что отмененные рейсы составляли часть из примерно 80 ежемесячных поставок, в основном из Сингапура, Южной Кореи и Малайзии.

    По словам министра, нефтеперерабатывающие заводы в этих странах сталкиваются с проблемами поставок сырой нефти. Боуэн отметил: «Нам известно о шести отмененных рейсах из тех 80, что мы получаем в среднем ежемесячно». Часть отмененных поставок уже удалось заменить альтернативными.

    Министр подчеркнул, что резкого прекращения поставок не ожидается, и вероятность полной остановки поступления топлива минимальна. Возможны отдельные перебои, однако страна пока не рассматривает введение нормирования топлива. «Мы далеки от этого», – заверил Боуэн.

    При этом, несмотря на неопределенность на мировом рынке, поставки продолжаются, а австралийские НПЗ работают на полной мощности. По состоянию на 23 марта запасы бензина в Австралии рассчитаны примерно на 38 дней, запасы дизельного топлива и авиационного керосина – на 30 дней.

    На фоне роста мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке в Австралии уже зафиксированы перебои в работе автозаправок, особенно ощущается нехватка дизеля. Власти связывают дефицит топлива, прежде всего, с паническими закупками, подчеркивая при этом, что в целом поставки горючего остаются стабильными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о наличии в стране стратегических резервов горючего лишь на 37 дней. Корпус стражей исламской революции подтвердил переход военного конфликта в фазу взаимных ударов по объектам энергетики на Ближнем Востоке. Американская пресса сообщила о параличе транспортной системы в странах Юго-Восточной Азии из-за дефицита нефти.

    24 марта 2026, 15:14
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 11:37
    Дмитриев заявил об энергетическом кризисе в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Энергетический кризис в ЕС, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления из Евросоюза о кризисе в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь сейчас признала критический характер энергетического кризиса в ЕС.

    В своей публикации в соцсети X Дмитриев подчеркнул: «Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за её роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно».

    Фон дер Ляйен ранее прокомментировала рост цен на нефть и газ, сообщив, что ситуация стала критической для союзников ЕС по поставкам энергоносителей во всем мире. Ее высказывания приводила британская газета The Telegraph.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами.

    Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев также заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной энергетической политики.

