    24 марта 2026, 20:48 • Новости дня

    Фицо предостерег от сомнений в победе Орбана на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения относительно возможных попыток поставить под сомнение победу Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу главы правительства Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости». На пресс-конференции по итогам заседания правительства Фицо заявил: «Если Виктор Орбан выиграет выборы, думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы. Так я думаю. Хочу предостеречь от таких попыток».

    Он подчеркнул, что при существующем уровне контроля и наблюдения невозможно сфальсифицировать итоги голосования. Фицо выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса и призвал международных партнеров воздержаться от давления и подозрений после выборов в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы партии Орбана Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе». Также Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    24 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Орбан предложил гражданам Венгрии сделать выбор между ним и Зеленским
    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на предвыборном мероприятии в Кечкемете и заявил, что гражданам предстоит выбор между провенгерским и проукраинским правительством.

    «Вы сами решите, будет ли у нас провенгерское или проукраинское правительство. Нам нужно выбрать, кто сформирует правительство: я или Зеленский», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    По словам Орбана, в случае неправильного выбора государственные средства Венгрии будут направлены на Украину в качестве займа, что, по его оценке, станет тяжким финансовым бременем для страны: «Брюссель ввергнет нашу страну в долг на несколько поколений». По его словам, это приведет к тому, что будущие поколения венгров окажутся «долговыми рабами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Будапешт имеет право заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на сумму 90 млрд евро. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса». Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 06:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прослушку Сийярто спецслужбами Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения о прослушке министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто спецслужбами Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о псевдоединстве Европы, где «все друг за другом шпионят».

    Стало известно, что спецслужбы Украины прослушивали мобильный телефон Сийярто. Они получили номер мобильного телефона Сийярто от венгерского журналиста, который, как выяснилось, связан с руководством оппозиционной партии «Тиса», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что на словах европейские страны демонстрируют союзнические отношения, но на деле шпионят друг за другом, прослушивают и используют полученную информацию для шантажа. «Вы знаете, это же их визитная карточка», – заявила она.

    Захарова отметила, что лидеры Венгрии последовательно защищают национальные интересы страны и не следуют в фарватере каких-либо других государств.

    «Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    24 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На турнире смешанных единоборств в Литве организаторы случайно поставили гимн СССР юному спортсмену вместо запланированной композиции.

    Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

    Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

    Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

    Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    24 марта 2026, 02:15 • Новости дня
    Чешские власти поддержали Орбана перед выборами в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Петр Мацинка выразили поддержку главе правительства Венгрии Виктору Орбану перед предстоящими выборами в Венгрии.

    В Будапеште прошла встреча лидеров правых партий  где была представлена фракция «Патриоты Европы» в Европарламенте, передает ТАСС.

    Бабиш не смог лично присутствовать и направил видеоприветствие, в котором отметил, что на выборах в Венгрии важны не только политические аспекты, но и стабильность, опыт и уверенность, которые, по его словам, олицетворяет Орбан.

    Глава МИД Чехии Мацинка сравнил Орбана с историческими личностями, в частности, Микеланджело Буонарроти, заявив, что такие личности появляются раз в 500 лет. «Когда он [Орбан] входит в зал, как будто входит сама Венгрия», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля.

    Власти Венгрии высказывались о вмешательстве Брюсселя в венгерские выборы, а также обвиняли Украину во вмешательстве в избирательную кампанию с целью привести к власти оппозиционное правительство.

    24 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Сийярто вновь вспомнил номер Зеленского с игрой на рояле без рук

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ироничной форме напомнил Владимиру Зеленскому о его юмористическом номере с игрой на рояле без рук.

    Сийярто разместил в соцсетях ролик, в котором вместе с заместителем министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и пианистом Гергеем Богани попытался сыграть на синтезаторе втроем. Сийярто и участники видео шутят о том, как трудно научиться игре на рояле и сколько для этого требуется репетиций, передает РИА «Новости».

    Во время записи Сийярто произнес: «Как Зеленский: раз, два, три!» – последние слова он сказал по-русски и сделал характерный жест рукой. После этих слов видео прерывается вставкой с фрагментом выступления Владимира Зеленского в «Вечернем квартале» в 2016 году, когда он исполнял комедийный номер «Игра на рояле без рук».

    В завершение ролика снова показывается игра Сийярто, Ретвари и Богани, после чего они получают аплодисменты и делают поклон.

    Ранее Сийярто уже припоминал Зеленскому этот номер.

    23 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала недопустимыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, заблокировавшем новый пакет антироссийских санкций и выплату Украине крупного кредита, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.

    «Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.

    Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.

    Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта в ходе выступления в парижском университете Science Po заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности в Европе.

    Евросоюзу в будущем предстоит обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в Европе, заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время выступления в университете Science Po в Париже, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что географию изменить невозможно, а Россия всегда останется соседом Евросоюза. По его словам, европейские страны хотят видеть в России «мирного соседа».

    Глава Евросовета отметил, что такой диалог необходим для обеспечения долгосрочной стабильности и мира на европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    24 марта 2026, 05:24 • Новости дня
    Сийярто счел естественными консультации с Россией после некоторых заседаний ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что за 11,5 лет участвовал примерно в 120 таких заседаниях и общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после большинства событий, передает РИА «Новости».

    Сийярто пояснил, что на заседаниях принимается множество решений, влияющих на отношения Венгрии со странами вне ЕС, включая экономические, политические и вопросы безопасности, а также энергоснабжения. Министр подчеркнул, что в обсуждении решений нет ничего удивительного, учитывая критическую важность таких партнерств для страны.

    По словам министра, Россия выступает для Венгрии важным партнером, особенно в сфере энергоснабжения, и аналогичные консультации проводятся с Турцией, Израилем и США. Он особо акцентировал, что о содержании заседаний часто заранее пишут СМИ, а сами политики делятся деталями в соцсетях или на пресс-конференциях, поэтому секретности подобные обсуждения не имеют.

    «Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    24 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Дмитриев заявил об энергетическом кризисе в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Энергетический кризис в ЕС, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления из Евросоюза о кризисе в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь сейчас признала критический характер энергетического кризиса в ЕС.

    В своей публикации в соцсети X Дмитриев подчеркнул: «Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за её роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно».

    Фон дер Ляйен ранее прокомментировала рост цен на нефть и газ, сообщив, что ситуация стала критической для союзников ЕС по поставкам энергоносителей во всем мире. Ее высказывания приводила британская газета The Telegraph.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами.

    Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев также заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной энергетической политики.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


