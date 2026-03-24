«Единая Россия» объявила старт международной акции «Люди Артека»

Tекст: Елизавета Шишкова

Старт нового сезона международной акции «Люди Артека» был дан на площадке Центрального исполнительного комитета «Единой России». Акция проводится с 24 марта по 11 мая для иностранных школьников в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Организатором выступает партпроект «Мир возможностей» в рамках «Клуба друзей России», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что в прошлом году акция объединила подростков из разных стран, заинтересованных историей России и Международным детским центром «Артек». Якушев отметил, что в 2026 году планируется расширить географию стран-участников и привлечь больше молодежи к проекту.

По его словам, поддержка со стороны МИД, Минпросвещения России, Россотрудничества и коллектива «Артека» позволяет использовать проект как инструмент молодежной дипломатии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветствии отметил, что «Артек» славится традициями дружбы и всегда объединял активных представителей молодежи со всего мира. Координатор партпроекта «Мир возможностей» Роман Романов рассказал, что ежегодный формат акции способствует развитию международного детского сотрудничества и сохранению традиций «артековского братства» среди новых поколений лидеров.

Участники из Армении, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Монголии, Франции и ЮАР познакомились с условиями участия. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и член Бюро Высшего совета партии Андрей Климов подчеркнули, что проект укрепляет позиции России как центра образования и культуры. Балджинням Баярсайхан из парламента Монголии подтвердила высокий интерес к движению. О поддержке акции заявили также представители Центра социально-консервативной политики и «ФОРА-БАНК».

В рамках мероприятия прошел международный телемост, где победители прошлых лет из Армении, Белоруссии, Индии и Франции поделились своими историями успеха. Акция проводится с 2023 года, победители получают возможность посетить лагерь «Артек».