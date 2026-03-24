WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.
Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.
Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.
Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.
Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.
