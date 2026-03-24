Суд вынес приговор фигурантам по делу о конфликте у офиса Wildberries

Tекст: Дарья Григоренко

«Приговором суда осужденным назначены сроки наказания от одного года семи месяцев до двух лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – заявила представитель суда, передает РИА «Новости».

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в сентябре 2024 года и завершился массовой дракой между группой мужчин. В результате пострадали семь человек, среди которых двое сотрудников силовых структур, а также погибли два человека.

В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, причастных к инциденту. Им были предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Ранее в Москве двое участников массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» были приговорены к административному аресту на 15 суток по решению суда.