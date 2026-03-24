AFP: Страны Азии нарастили использование угля из-за нехватки энергии

AFP: Страны Азии увеличили потребление угля из-за дефицита энергоресурсов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рост использования угля странами Азии отмечает AFP. Как сообщает агентство, более 80% нефти и сжиженного природного газа, проходящих через Ормузский пролив, направляются в этот регион, а большинство государств не располагает подземными хранилищами газа, что делает их особенно уязвимыми к резким ценовым скачкам на СПГ.

В результате многие азиатские страны вынуждены активнее использовать уголь – собственный или закупаемый в регионе – чтобы избежать перебоев с электричеством и защитить население от сильных ценовых потрясений.

Аналитик Zero Carbon Analytics Эми Конг заявила: «Продолжающийся иранский нефтегазовый кризис демонстрирует важность наличия внутренних источников энергии, не зависящих от мирового товарного рынка, таких как, например, уголь». По данным AFP, ряд стран уже увеличивает мощность действующих угольных электростанций или возвращает в работу простаивающие энергоблоки.

В частности, Южная Корея сняла ограничения на производство электроэнергии из угля, Таиланд готовится возобновить работу двух остановленных угольных энергоблоков, а в Индии уголь заменяет бытовой газ при приготовлении пищи. На Филиппинах планируют увеличить использование угля, местного газа и возобновляемых источников энергии.

По мнению аналитиков, ситуация может ускорить переход на возобновляемые источники энергии. Несмотря на временное увеличение мощности угольных электростанций, государства вынуждены сокращать использование ископаемого топлива для выполнения климатических обязательств.

Управляющий директор Energy Shift Institute Путра Адигуна считает, что это поможет переключить внимание политиков на преимущества возобновляемых источников энергии, и отметил, что в Юго-Восточной Азии уже есть подобные примеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа также переходит на использование угля, но по другой причине - чтобы сэкономить средства. Ранее западные СМИ уже отмечали, что в странах Азии сократилось поступление сжиженного природного газа, поэтому крупнейшие импортеры увеличили использование угольных электростанций.

Также сообщалось, что часть государств вводит меры по экономии энергии и использует государственные фонды для сдерживания цен.



