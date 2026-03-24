Банк России предложил обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО

Набиуллина заявила о готовности обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банк России готов рассмотреть вопрос увеличения лимита выплат по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила: «Повышение лимита выплат в случае вреда жизни и здоровья – 500 тысяч рублей было достаточно, когда система ОСАГО создавалась, но уже много воды утекло», передает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, обсуждение повышения лимита выплат по ОСАГО могло бы значительно улучшить положение пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Глава Банка России подчеркнула, что нынешний лимит был установлен на этапе создания системы, но с тех пор ситуация изменилась.

С таким заявлением Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы при рассмотрении годового отчета Банка России за 2025 год. Подробности возможных изменений и сроки обсуждения лимита пока не уточняются.

Ранее Набиуллина заявила, что изменение внешних условий и корректировка параметров бюджетной политики требует от Банка России сохранять осторожный подход.

До этого страховщики жаловались на массовые выплаты по ОСАГО сверх лимита, а Российский союз страховщиков предупредил, что рост убытков приведет к подорожанию полисов для всех водителей.

Между тем еще в ноябре Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.