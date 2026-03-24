    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня

    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: »Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод«, но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит «каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода »Дружба«.

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    В ЕС упрекнули Германию за строительство «Северного потока»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    23 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности по делам об оспаривании итогов приватизации.

    Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

    Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

    Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

    Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

    В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    23 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Минтранс с предложениями ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам и ввести для них обязательную регистрацию и получение водительских удостоверений.

    В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

    Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.

    СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.

    Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.

    В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.

    В ноябре в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

    Tекст: Денис Тельманов

    Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

    Как передает РИА «Новости», глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

    В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

    Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

    Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    23 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с военнослужащими – участниками СВО, которая прошла в Центральном доме российской армии.

    Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

    24 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На турнире смешанных единоборств в Литве организаторы случайно поставили гимн СССР юному спортсмену вместо запланированной композиции.

    Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

    Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

    Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

    Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

    23 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    В Воронежской области женщина погибла при столкновении поезда и авто

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Max, в понедельник там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль.

    За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

    В январе жертвами столкновения машины и поезда в Псковской области стали четыре человека.

    В сентябре водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области.

    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

