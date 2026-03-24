Фицо отметил нежелание ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

«Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: »Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод«, но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

Он подчеркнул, что не видит «каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода »Дружба«.

Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.



