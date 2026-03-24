МИД Ливана отозвал посла из Ирана

Власти Бейрута объяснили этот шаг тем, что Тегеран, по их мнению, нарушил установленные дипломатические нормы и правила, регулирующие отношения между двумя странами, передает РИА «Новости».
Ранее Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».
Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.
Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.
Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.
Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.
Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.
«Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.
Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.
Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.
Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта
«Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.
«Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.
«Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.
«Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.
«Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.
«Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.
До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.
После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.
При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».
Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.
Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.
Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.
Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.
Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.
«Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.
Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.
В Иране опровергли проведение переговоров с США.
После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.
Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».
Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.
Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.
Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.
Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.
КСИР атаковал центры израильской разведки ракетами и беспилотниками
Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.
Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.
Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.
Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.
В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.
Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.
В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.
Ливан объявил иранского посла Шейбани персоной нон грата и потребовал выезда
Министерство иностранных дел Ливана официально сообщило о высылке посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани, передает ТАСС. Информация об этом появилась в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.
В тексте подчеркивается: «Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата».
Дипломату предписано покинуть столицу Ливана до 29 марта. О причинах принятого решения в заявлении не сообщается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Катара потребовало от военного атташе Ирана покинуть территорию эмирата.
Пезешкиан: Иран принял меры для безопасности судоходства в Ормузском проливе
В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что ситуация в регионе стала прямым следствием агрессии США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости»
«В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры», – заявил он, добавив, что Иран обеспечит «необходимое взаимодействие для передвижения судов». По его словам, речь идет о судах, «не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает, что никакого диалога с Белым домом не было.
МИД: Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.
«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.
Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», – сказал Небензя.
По его словам, киевские власти отчаянно пытаются вернуть внимание, используя трагические события в регионе для собственной выгоды, передает РИА «Новости».
«Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.
Дипломат подчеркнул, что Зеленский сразу начал предлагать помощь, посылая украинских специалистов и расчеты дронов за тысячи километров для участия в чужих конфликтах. Вместо заботы о собственной стране и народе, Зеленский пытается напомнить о своей полезности западным партнерам, опасаясь, что финансовые потоки могут быть перенаправлены в другие регионы.
Небензя также охарактеризовал мобилизацию на Украине как масштабную и принудительную кампанию, которая все меньше напоминает классическую мобилизацию и все больше становится похожей на охоту за людьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток. В адрес главы киевского режима на Украине обрушилась резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке.
Обломки иранских ракет повредили здания и вызвали пожар в Тель-Авиве
Осколки ракеты обрушились на густонаселённый район Тель-Авива после того, как в городе прозвучала воздушная тревога и начался пожар, передает РИА «Новости». Повреждения получили несколько зданий.
На место происшествия прибыли израильские спасатели и бригады скорой помощи. Местные СМИ информируют о нескольких пострадавших.
Израильские военные ранее сообщили о запуске ракет с территории Ирана. Сигналы тревоги были слышны не только в Тель-Авиве, но и по всему центральному региону страны.
Ранее во вторник армия Израиля зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.
Полиция оцепила квартал на востоке Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса.
Баллистическая ракета в начале марта попала в жилую многоэтажку в центре города.
«В рамках серии ударов, завершившейся некоторое время назад в центре Тегерана, ВВС Израиля, действуя по указаниям разведки ЦАХАЛ, нанесли удар по главному штабу безопасности КСИР», – сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях, передает РИА «Новости».
По данным израильских военных, данный штаб КСИР использовался для координации действий подразделений и оценки оперативной обстановки. Кроме того, в этом штабе осуществлялось руководство батальонами добровольческих сил «Басидж».
На прошлой неделе генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб при ударе США и Израиля по Ирану.
«Армия Ирана, превосходящая противников, способна обеспечить безопасность Персидского залива в сотрудничестве с государствами региона», – говорится в заявлении генштаба, передает ТАСС.
Кроме того, в генштабе отмечают, что внерегиональные страны не имеют права вмешиваться в эту область. По данным военного командования, Иран полностью контролирует ситуацию в Персидском заливе, территориальных водах Омана и эффективно следит за безопасностью в Ормузском проливе.
Власти исламской республики также заявили, что не собираются устанавливать мины в Персидском заливе, поскольку обладают всеми возможностями для поддержания безопасности региона.
В начале марта иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.
Глава МИД Омана аль-Бусаиди назвал базы США угрозой Персидскому заливу.