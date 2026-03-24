Госдума одобрила законопроект о профилактике киберпреступлений

Госдума приняла в первом чтении законопроект о профилактике киберпреступлений

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии системы профилактики киберпреступлений в России. Документ был внесен в декабре группой депутатов и сенаторов и предусматривает внесение изменений в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». К направлениям профилактики планируется добавить противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается: «Отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы».

Принятие закона позволит создать правовую основу для системной работы по противодействию киберугрозам в государственных и муниципальных программах и актуализировать их с учетом современных цифровых вызовов. Кроме того, это позволит снизить уровень виктимности населения и создать предпосылки для сокращения числа преступлений с использованием информационных технологий.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что киберпреступления составляют около 40% всех правонарушений, а в 2025 году было возбуждено около 675 тыс. уголовных дел. Он подчеркнул: «Уровень изощренности преступников растет, а уровень цифровой грамотности населения во всем мире снижается».

По словам Метелева, на федеральном уровне и в регионах будут разработаны комплексные программы профилактики киберпреступлений для всех возрастов. В образовательных учреждениях пройдут специальные уроки, а родители и компании получат информацию о возможных угрозах в Сети.

Ранее спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что в первом полугодии 2025 года в России удалось остановить рост числа киберпреступлений и впервые за несколько лет зафиксировать снижение числа мошенничеств.

Позже президент Владимир Путин призвал МВД уделить больше внимания борьбе с киберпреступлениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, МВД России отметило сокращение материального ущерба от киберпреступлений с 203 до 195 млрд рублей благодаря ограничению дистанционного управления счетами и блокировке операций без добровольного согласия клиента.



