Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

Власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.



