Крупный пожар ликвидировали в автосервисе Нижнего Новгорода

Tекст: Денис Тельманов

Пожарные ликвидировали возгорание в здании автосервиса в промышленной зоне Нижнего Новгорода, передает ТАСС. По информации регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В официальном сообщении министерства в канале Max отмечается: «Пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет».

Как уточнили в ведомстве, пожар вспыхнул в ночь на 24 марта в промзоне Сормовского района. Огонь распространился на здание автосервиса и резину, хранившуюся на открытой площадке.

