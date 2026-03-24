  • Новость часаРоссия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия перешла в наступление на мировом атомном рынке
    МВД выступило с заявлением о штрафах с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Матвиенко призвала театры отказаться от погони за хайпом
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    МИД Ливана отозвал посла из Ирана
    Для женщин с детьми до трех лет отменен испытательный срок при приеме на работу
    24 марта 2026, 15:14 • Новости дня

    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    План обсуждения запрета импорта российской нефти был исключен из повестки заседания Еврокомиссии, намеченного на 15 апреля.

    Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен сообщила, что новая дата рассмотрения вопроса пока не назначена, передает РИА «Новости». Причиной изменений стали колебания цен на нефть на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Как всегда, наше планирование носит ориентировочный характер, включая список планируемых инициатив, который мы регулярно публикуем. У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения», – сказала Итконен.

    Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает возвращение к импорту российской энергии «стратегической ошибкой и повторением прошлых просчетов».

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов. Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    Комментарии (23)
    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    Комментарии (5)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    Комментарии (14)
    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    Комментарии (14)
    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    @ Amrei Schulz/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    Комментарии (15)
    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Комментарии (11)
    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    Комментарии (8)
    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    Комментарии (12)
    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (3)
    24 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения сообщили об успешном преодолении израильской системы ПВО и уничтожении целей в глубине территории противника.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.

    Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.

    Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    Комментарии (4)
    24 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский посол Мохаммад Реза Шейбани должен покинуть Ливан до 29 марта после того, как ему был присвоен статус персоны нон грата.

    Министерство иностранных дел Ливана официально сообщило о высылке посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани, передает ТАСС. Информация об этом появилась в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.

    В тексте подчеркивается: «Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата».

    Дипломату предписано покинуть столицу Ливана до 29 марта. О причинах принятого решения в заявлении не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Катара потребовало от военного атташе Ирана покинуть территорию эмирата.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе

    Пезешкиан: Иран принял меры для безопасности судоходства в Ормузском проливе

    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что ситуация в регионе стала прямым следствием агрессии США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости»

    «В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры», – заявил он, добавив, что Иран обеспечит «необходимое взаимодействие для передвижения судов». По его словам, речь идет о судах, «не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает, что никакого диалога с Белым домом не было.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев


    Комментарии (0)
