«Единая Россия» добилась принятия закона о защите трудовых прав работающих матерей

Tекст: Елизавета Шишкова

Закон о дополнительной защите трудовых прав матерей, возвращающихся к работе после декретного отпуска, во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает сайт «Единой России».

Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года и коснется женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Запрет на испытательный срок при приеме на работу будет продлен на этот период, а не только до полутора лет, как ранее.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила: «В логике трудового законодательства сегодня – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех, а не до 1,5 лет». Она напомнила, что и сейчас законодательство предусматривает ряд гарантий, среди которых невозможность увольнения по инициативе работодателя женщин с ребенком до трех лет и сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова подчеркивала, что поддержка семей с детьми является приоритетом для фракции «Единой России» и задачей, поставленной Президентом.

По данным на сегодняшний день, примерно 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76% возвращаются к прежнему работодателю, в то время как почти четверть предпочитают сменить место работы.

