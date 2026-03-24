Участник «Времени героев» стал замгендиректора предприятия холдинга «Технодинамика»

Tекст: Валерия Городецкая

В июне 2025 года Свинин стал участником второго потока образовательной программы, инициированной президентом Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Свинин подчеркнул, что программа «Время героев» формирует команду профессионалов, готовых внедрять инновационные решения. «Устойчивое развитие российских информационных технологий является одним из гарантов безопасного будущего жителей страны. В должности директора по развитию мы с командой ставим задачу по достижению холдингом технологического лидерства на благо нашего государства», – заявил он.

Наставником Свинина выступила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она отметила его серьезный боевой опыт, глубокое погружение в вопросы поддержки ветеранов и профессиональный подход к обучению, а также выразила уверенность, что Свинин внесет значимый вклад в развитие промышленного сектора страны.

Ранее более 80 участников программы «Время героев» заняли руководящие посты в России. Среди них – Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель возглавил Комиссию при Президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

Алексей Свинин родился в 1987 году в Бердске Новосибирской области и награжден двумя орденами Мужества, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.