Дмитриев заявил о преимуществах России в прогнозируемую эпоху дефицита

Дмитриев: Россия находится в выгодном положении в прогнозируемой эпохе дефицита

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитриев подчеркнул: «Являясь крупнейшим в мире обладателем природных ресурсов и входя в тройку крупнейших производителей большинства сырьевых товаров, Россия находится в выгодном положении в прогнозируемую и наступающую эпоху крайнего дефицита», передает ТАСС.

Такое заявление Дмитриев сделал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), комментируя статью Bloomberg. В публикации отмечалось, что введенные Россией ограничения на экспорт аммиачной селитры могут усугубить глобальный дефицит удобрений для сельского хозяйства, что отразится на мировых рынках.

Ранее Дмитриев сообщил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Дмитриев заявил, что Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами.

Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.