МВД: Водителей пока не будут штрафовать с камер за ОСАГО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Волк опровергла слухи о скором начале автоматических взысканий, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас просто нет технической возможности выписывать штрафы на основе снимков с дорожных комплексов.

Ранее в силу вступил закон, запрещающий повторно привлекать к ответственности за езду без страховки в течение суток. Некоторые издания ошибочно интерпретировали это как старт работы камер по данному нарушению.

«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО», – подчеркнула Волк.

Она добавила, что статья 12.37 КоАП к водителям на основе фотоматериалов применяться не будет.

Инспекторы ГАИ продолжат проверять наличие документов при личной остановке транспорта. Водителям рекомендовали всегда иметь при себе копию полиса на бумаге или в электронном виде на мобильном устройстве.

Госдума приняла закон о назначении штрафов за отсутствие ОСАГО не чаще одного раза в сутки. Президент Владимир Путин подписал документ о введении взыскания до 5 тыс. рублей за повторное нарушение.