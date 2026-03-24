Подавший иск к Финляндии россиянин заявил о необъективности судов в Европе

Tекст: Валерия Городецкая

В Верховном суде рассматривалась его жалоба на отказ в приеме иска нижестоящими инстанциями, которые сочли его дело неподсудным российским судам, передает ТАСС.

«Исходя из смысла самого законодательства о судебном иммунитете – он не носит абсолютного характера и не может сам по себе являться основанием отказа в приеме искового заявления к рассмотрению», – заявил Цветков. Он напомнил, что ограничение юрисдикционного иммунитета – это способ защиты права, который позволяет государству добиваться передачи спора под свою юрисдикцию.

Цветков подчеркнул, что не рассчитывал возвратить имущество или получить компенсацию, а хотел услышать пояснения от представителей Финляндии, почему ему отказали во въезде в страну. По его словам, на границе отказ могут объяснить «мерзкой улыбкой», а судебный процесс дал бы шанс получить официальный ответ.

Отвечая на вопрос судьи о возможности принудительного исполнения судебного акта о выкупе участка и дома, Цветков отметил, что у Финляндии есть имущество в России и в других дружественных странах, что может позволить реализовать решение российского суда.

Верховный суд России постановил рассмотреть иск супругов Цветковых из Петербурга, которые требуют обязать власти Финляндии выкупить их дом и участок в Финляндии.

Судебная коллегия по гражданским делам удовлетворила их кассационную жалобу и отменила предыдущие судебные решения, которые отказывали в рассмотрении иска. Теперь материалы направлены в первую инстанцию для детального рассмотрения всех обстоятельств дела.

Верховный суд отметил, что вопрос о невозможности пользоваться имуществом из-за ограничений должен быть изучен по существу, а не отклоняться на этапе принятия иска.

Напомним, российский Верховный суд допустил ограничение иммунитета других стран по принципу взаимности, рассматривая разбирательство о правах на недвижимость в Финляндии. Поводом стало обращение супругов из Петербурга, потребовавших от финских властей выкупить их дом.