Объявлены лауреаты премии президента за вклад в театр, оперу и проекты для детей

Tекст: Денис Тельманов

Премию президента России для молодых деятелей культуры 2025 года получили главный режиссер КГАУК «Красноярский театр юного зрителя» Мурат Абулкатинов, артист Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер и трое оперных исполнителей. Абулкатинов отмечен за вклад в развитие российского театра, просветительскую деятельность и создание среды для новых идей, передает ТАСС.

Миллер стал лауреатом за работу на сцене театра Табакова и главную роль в проекте «В списках не значился», а также за вклад в сохранение традиций отечественного театра и кино.



В числе оперных лауреатов значатся Игорь Морозов из «Геликон-оперы», а также Алина Черташ и Полина Шабунина из Большого театра. Им премия присуждена за исполнение ведущих партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной в 2025 году.

Кроме того, названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства за проекты для детей и юношества 2025 года. Среди них – художественный руководитель Большого детского хора имени В. С. Попова Анатолий Кисляков, радиоканал «Детское радио» и Музей истории военной формы.

Премии вручены за развитие хоровой традиции, создание культурно-просветительской экосистемы и вклад в формирование исторической памяти и патриотическое воспитание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием. В Москве прошла церемония вручения Международной премии имени Фазиля Искандера, где отметили лучших литераторов года по шести номинациям.