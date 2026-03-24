Путин обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и всех граждан страны с праздником Навруз. Лидеры детально обсудили реализацию крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта, передает Кремль.

Отмечено, что в Узбекистане состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства АЭС российского дизайна. Также 16 марта была запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, где оборудование поставлено ведущими российскими предприятиями машиностроения.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Президенты условились продолжить активное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке будущей АЭС в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана начались бетонные работы для первого энергоблока малой мощности с реактором РИТМ-200Н.