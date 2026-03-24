Ульянов заявил о готовности Франции к гонке ядерных вооружений

Tекст: Ольга Иванова

Последние заявления Эмманюэля Макрона свидетельствуют о том, что Франция готовится к участию в гонке ядерных вооружений, передает ТАСС. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул: «Заявления президента Франции как раз указывают на то, что, по крайней мере, в своем национальном качестве Франция собирается заняться гонкой ядерных вооружений. И об этом объявлено публично».

Дипломат отметил, что этот процесс будет «абсолютно нетранспарентным» и назвал это серьезным изменением позиции Франции. По словам Ульянова, ранее Париж придерживался другой политики в ядерной сфере.

Кроме того, Ульянов обвинил США в разрушении режима нераспространения ядерного оружия. По его мнению, действия американцев в отношении Ирана нанесли мощный удар по Договору о нераспространении ядерного оружия. Ульянов напомнил, что США были одним из создателей этого режима, но сейчас, по его словам, делают все для его ослабления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник ВВС Франции провели масштабные учения с отработкой сценария ядерного удара и созданием помех связи. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения.