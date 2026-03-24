Лавров: Эксперты квалифицируют существующие конфликты как третью мировую войну

Tекст: Дарья Григоренко

Такое заявление Лавров сделал на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. По его словам, за последний год наблюдается быстрое расширение числа конфликтов, к которым оказываются вовлечены все новые страны и целые регионы. Это вызывает серьезное беспокойство у российской стороны, передает ТАСС.

«И мы отметили, что некоторые специалисты, в том числе в России, специализирующиеся на истории международных отношений, уже начали характеризовать и квалифицировать происходящее как третью мировую войну», – отметил Лавров.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, третья мировая война, вероятно, уже перешла в активную фазу, несмотря на отсутствие официальных заявлений на этот счет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.