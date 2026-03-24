Глава Калининградской области пригласил Путина на 80-летие региона

Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

Tекст: Валерия Городецкая

Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.